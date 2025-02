INFO DALLA COMUNITA’ SAMMARINESE DI GRENOBLE. Avril Soulignac-Bare ai campionati di atletica dei Balcani con la maglia di San Marino

L’atleta parteciperà a Belgrado nella categoria dei 400 metri piani. Si tratta, per la junior sammarinese, di una categoria superiore, avendo realizzato i minimi per qualificarsi nel corso di una competizione regionale a Lione il 5 gennaio scorso.

Avril ha corso i 400 metri con un tempo di 60 secondi e 33 centesimi. Ma siamo convinti che, con la sua motivazione, in questo campionato potrà migliorare il suo record personale e diventare recordwoman nazionale Juniors, se riuscirà a superare il tempo di 1 minuto 00 secondi e 11 centesimi di Beatrice Berti, stabilito nel 2018 ad Ancona.

Ricordiamo che la giovane Soulignac-Bare è recordwoman sammarinese (Under 17) nei 200 metri con 26 secondi e 81 centesimi, tempo realizzato a Lione nel 2023.

Sarà una bella esperienza per questa giovane cittadina residente all’estero, che ha un livello nazionale in Francia, avendo fatto parte, come quarta atleta, della squadra Under 23 ai campionati nazionali del 2024.

È un’ambasciatrice di San Marino: adesso, ogni volta che Avril compete, il pubblico la riconosce come “la giovane che parteciperà a delle competizioni internazionali con la Nazionale Sammarinese”.

Con quest’ingresso nella squadra di atletica sammarinese, Avril avrà l’opportunità di fare conoscenza con atlete che hanno già un’esperienza internazionale. Infatti, l’allenatore Simone Savoretti ha selezionato altri 4 atleti:

Alessandra Gasparelli (Olimpus San Marino)

(Olimpus San Marino) Francesco Sansovini (Olimpus San Marino)

(Olimpus San Marino) Probo Benvenuti (San Marino Athletics Academy)

(San Marino Athletics Academy) Lucia Casadei (Olimpus San Marino)

L’allenatore francese della giovane promessa sportiva, Olivier Maret, del club dell’Università di Grenoble, le ha consigliato di andare a Budapest con la squadra sammarinese invece di gareggiare nei campionati nazionali francesi:

“Per te è meglio, acquisterai più esperienza in questi campionati”.

La Comunità sammarinese di Grenoble augura ad Avril e a tutti gli atleti sammarinesi di dare il massimo in questa competizione.

Si potrà seguire la diretta sulla pagina Facebook della federazione serba: Srpski Atletski Savez.