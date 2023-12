Infortunio esclude Mirco Bettini dall’Africa Eco Race 2024: debutto della Suzuki V-Strom 800DE rinviato

Un incidente costringe il pilota del Rally Team Azzurrorosa di Rimini a posticipare la sua partecipazione a uno degli eventi di rally più attesi

Mirco Bettini, il talentuoso pilota del Rally Team Azzurrorosa di Rimini, affronta un imprevisto cambiamento nei suoi piani per l’Africa Eco Race 2024. Dopo un grave incidente durante i test in Tunisia, Bettini è stato costretto a rinunciare alla prestigiosa competizione di rally, rimandando il debutto della sua nuova Suzuki V-Strom 800DE.

In Ottobre, durante la preparazione per l’evento internazionale di motorally, Bettini ha subito lesioni gravi al ginocchio sinistro, compromettendo le sue capacità di competere al massimo livello nel deserto africano. Questo incidente è avvenuto mentre testava la sua Suzuki V-Strom 800DE, un modello di punta per gli appassionati di rally.

Bettini, che aveva già saltato la tappa del Campionato Italiano Motorally in Sardegna, aveva sperato di recuperare in tempo per l’Africa Eco Race. Tuttavia, le sue condizioni fisiche non gli hanno permesso di partecipare in modo sicuro e competitivo.

Nonostante questo contrattempo, il lavoro di sviluppo della Suzuki V-Strom 800DE è proseguito. Il team ha apportato modifiche significative alla moto, migliorandone l’assetto e le prestazioni. Bettini, testando la moto su terreni difficili, ha confermato le eccellenti capacità del veicolo, ma ha riconosciuto la necessità di rinviare la sua partecipazione per garantire sia la sua sicurezza sia quella dei suoi compagni di squadra.

Mirco Bettini e il Rally Team Azzurrorosa rimangono impegnati nel mondo del motorally. Pur non partecipando all’Africa Eco Race 2024, Bettini ha annunciato il suo sostegno al progetto benefico ‘Rolling to Dakar’ della Fabrizio Meoni Onlus, dimostrando il suo impegno verso il sociale. Inoltre, la Suzuki V-Strom 800DE non rimarrà inattiva: sarà in mostra al Motor Bike Expo di Verona, sottolineando l’importanza dell’innovazione e della resilienza nello sport motoristico.