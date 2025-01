Intelligenza artificiale ed ecotecnologie: il Gruppo Hera porta gli esperti nelle scuole di Ravenna e Lugo

Un pozzo di scienza, il progetto gratuito di divulgazione scientifica rivolto agli studenti delle secondarie di secondo grado, che in quest’anno scolastico coinvolgerà circa 15.000 giovani (di cui oltre 1.400 solo nel ravennate) parte giovedì al l’Istituto Olivetti-Callegari di Ravenna con un’interview online con Ivana Bartoletti, una delle massime esperte sul tema dell’AI. Ancora possibili le adesioni al progetto didattico, che complessivamente comprende oltre 40 attività

“L’intelligenza artificiale è il nuovo terminator?”. Se lo chiederanno giovedì 23 gennaio oltre 120 studenti di istituti superiori emiliano-romagnoli, fra cui 24 studenti della 4^C dell’istituto A. Olivetti-C. Callegari di Ravenna, che parteciperanno alla prima attività prevista nell’ambito di ‘un pozzo di scienza’, il progetto gratuito di divulgazione scientifica che il Gruppo Hera rivolge alle scuole secondarie di secondo grado, con l’obiettivo di stimolare la curiosità delle nuove generazioni su temi di scienza, ricerca e innovazione, come strumenti che possono renderli protagonisti del loro futuro.

Questo primo appuntamento fa parte delle interview, ispirate alle conferenze in stile TED talk, che si svolgono online e che vedono i ragazzi, collegati da vari istituti di diverse province, dialogare di temi attuali con relatori e testimonial di pensiero innovativo. Ne sarà protagonista, insieme ai giovani, Ivana Bartoletti, tra le massime esperte a livello internazionale di questioni etico-giuridiche legate all’intelligenza artificiale. “Siamo in un momento decisivo nella relazione tra umanità e tecnologia – ha detto – spetta ai giovani di oggi il compito di plasmare questa relazione, anziché essere definiti da essa”.

In ‘un pozzo di scienza’ oltre 40 attività da scegliere per oltre 1.400 studenti di Ravenna e Lugo

Sono oltre 40 le attività comprese, in quest’anno scolastico, nell’offerta di ‘un pozzo di scienza’, per alcune delle quali sono ancora aperte le iscrizioni. Ad oggi vi hanno aderito 63 istituti emiliano-romagnoli, per un totale di 662 classi e circa 15.000 studenti, di cui oltre 1.400 del ravennate: circa 470 iscritti a 4 istituti di Ravenna e oltre 950 studenti di 3 istituti di Lugo, per un totale di 64 classi (21 di Ravenna e 43 di Lugo).

Oltre alle interview con influencer, giornalisti, scienziati, divulgatori, testimonial ed esponenti del mondo del lavoro, le iniziative spaziano tra laboratori scientifici, con nuovi esperimenti pratici legati a 4 obiettivi dell’Agenda 2030, discussion game ed eventi in streaming.

Fra le novità spiccano le conferenze scientifiche, svolte in presenza nelle scuole in collaborazione con ricercatori di prestigiosi Atenei. Come sempre attualissimi i temi, protagonisti del ‘pozzo’, legati alla consapevole salvaguardia dell’ambiente (il costo della crisi climatica, il fast fashion, l’utilizzo non indiscriminato della plastica, il cibo e la carne coltivata, oceani e biodiversità, blu economy), ma anche all’ambito sociale, come la parità di genere.

Il catalogo completo dell’offerta è disponibile all’indirizzo: ragazzi.gruppohera.it/un pozzo di scienza.