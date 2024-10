Intensificati i controlli dei Carabinieri a Cesenatico: controllati oltre 150 veicoli e vari esercizi pubblici

Nell’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno attuato un servizio coordinato per rafforzare la sicurezza lungo le principali strade della riviera e contrastare reati predatori e legati agli stupefacenti. L’operazione ha coinvolto pattuglie dell’Aliquota Radiomobile e delle sette Stazioni del territorio, coadiuvati anche da personale in abiti civili. Durante le attività, sono stati controllati oltre 150 veicoli e vari esercizi pubblici, con l’identificazione di più di duecento persone.

Tra le operazioni, quattro individui – tre automobilisti e uno scooterista – sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolemici che oscillavano tra 0,87 g/l e 1,41 g/l. Le patenti di guida sono state ritirate con l’intenzione di sospenderle. È emerso che in due casi, i controlli sono stati effettuati a seguito di incidenti stradali provocati da due dei guidatori risultati positivi, senza fortunatamente arrecare gravi conseguenze agli altri utenti della strada.

Inoltre, durante i controlli in piazze e parchi, i militari hanno identificato due cittadini stranieri irregolari, denunciandoli e rivolgendosi agli uffici competenti per la loro posizione legale nel paese. Altri due uomini, un italiano e uno straniero, sono stati trovati all’interno di un antico lavatoio, dove avevano bivaccato, e sono stati denunciati per occupazione abusiva e danneggiamento.

Infine, nell’ambito della lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti, sono stati segnalati alla Prefettura due giovani in possesso di piccole quantità di hashish, con un sequestro di circa tre grammi di droga.