Internazionali di Tennis San Marino Open – San Marino, San Marino. Results – Sunday, 28 July 2024

Internazionali di Tennis San Marino Open – San Marino, San Marino

€148,625

28 July – 4 August 2024

Results – Sunday, 28 July 2024

Men’s Qualifying Singles – Qualifying Round 1

[1] R. Bertola (SUI) d [WC] M. Mazza (ITA) 46 62 76(0)

[6] M. Alves (BRA) d [WC] A. Bronzetti (ITA) 64 76(3)

K. Kivattsev d [Alt] L. Carnevalle (ARG) 62 75

[11] N. Basilashvili (GEO) d [WC] D. Minighini (ITA) 64 64

[8] D. Dutra da Silva (BRA) d D. Blanch (USA) 63 46 62

F. Iannaccone (ITA) d [9] A. Giannessi (ITA) 36 60 30 Retired

[7] G. Villanueva (ARG) d G. Piraino (ITA) 64 64

[2] P. Sakamoto (BRA) d [WC] E. De Sanctis (ITA) 60 61

[10] M. Dellavedova (AUS) d D. Barreto Sanchez (ESP) 26 63 64

[5] C. Lopez Montagud (ESP) d J. Schiessl (BRA) 64 75

[4] J. Reis Da Silva (BRA) d A. Guerrieri (ITA) 63 62

[12] M. Serafini (ITA) d [Alt] N. Catini (ITA) 46 63 76(7)

ORDER OF PLAY – MONDAY, 29 JULY 2024

Center Court – start 10:30 AM

Qualifying Final – [6] Mateus Alves (BRA) vs Federico Iannaccone (ITA)

Not Before 1:00 PM

Qualifying Final – [2] Pedro Sakamoto (BRA) vs [11] Nikoloz Basilashvili (GEO)

Not Before 3:30 PM

Gonzalo Bueno (PER) vs [8] Juan Manuel Cerundolo (ARG)

Not Before 5:30 PM

Andrea Collarini (ARG) vs [WC] Marco Cecchinato (ITA)

Not Before 8:00 PM

Chun-Hsin Tseng (TPE) vs Francesco Maestrelli (ITA)

Court 3 – start 10:30 AM

Qualifying Final – [1] Remy Bertola (SUI) vs [10] Matthew Dellavedova (AUS)

Qualifying Final – Kirill Kivattsev vs [12] Marcello Serafini (ITA)

Not Before 3:30 PM

[6] Gustavo Heide (BRA) vs Filip Misolic (AUT)

Court 2 De Luigi – start 10:30 AM

Qualifying Final – [5] Carlos Lopez Montagud (ESP) vs [8] Daniel Dutra da Silva (BRA)

Qualifying Final – [4] Joao Lucas Reis Da Silva (BRA) vs [7] Gonzalo Villanueva (ARG)