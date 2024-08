Internazionali San Marino. Alexandre Müller conquista il titolo al San Marino Open 2024

Alexandre Müller, (in foto) tennista francese di 27 anni, ha trionfato nella finale degli Internazionali di Tennis San Marino Open 2024, torneo del circuito ATP Challenger 125 che si gioca sui campi in terra battuta del Centro Cassa di Risparmio di Montecchio, vincendo contro il talentuoso taiwanese Chun-Hsin Tseng con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-6(3).

Müller, che attualmente occupa il numero 99 della classifica ATP, ha dimostrato notevoli progressi quest’anno. In questo torneo ha eliminato avversari di alto calibro, tra cui il veterano Fabio Fognini, la testa di serie numero uno, con un risultato di 6-2, 7-5 in semifinale?. Dopo aver raggiunto il suo miglior ranking al numero 71 a gennaio 2024, Müller ha mantenuto un solido record su terra battuta, che è stata la sua superficie prediletta. Con una performance 15-12 sulla terra in questa stagione, il francese ha saputo capitalizzare la sua esperienza e abilità per emergere vincitore nel torneo di San Marino.

La finale ha visto Müller partire forte, imponendosi nel primo set con un netto 6-3. La sua potenza e precisione hanno inizialmente messo in difficoltà Tseng, noto per la sua rapidità e resilienza. Tuttavia, Tseng, ex numero 1 del mondo a livello junior e vincitore del Roland Garros e Wimbledon junior, non si è arreso facilmente. Nel secondo set, il giovane di Taipei ha mostrato la sua abilità rispondendo con un set vinto 6-4, dimostrando perché è considerato uno dei giovani più promettenti del tennis??.

Nel terzo e decisivo set, la tensione era palpabile. Müller è riuscito a mantenere il sangue freddo, anche quando Tseng ha cercato di prendere il sopravvento. Il tiebreak ha decretato il vincitore, con Müller che ha dominato chiudendo il set 7-6(3). Questa vittoria non solo gli ha consegnato il titolo, ma ha anche consolidato la sua posizione come uno dei migliori giocatori su terra battuta dell’attuale circuito Challenger?.

Dopo la partita, Alexandre Müller ha espresso la sua soddisfazione e il rispetto per il suo avversario:

“È stato un match incredibilmente difficile. Chun-Hsin è un avversario formidabile e sapevo che avrei dovuto dare il massimo per vincere. Sono felice di aver mantenuto la concentrazione fino alla fine e di aver giocato il mio miglior tennis nei momenti decisivi.“

Chun-Hsin Tseng, nonostante la sconfitta, ha elogiato il gioco del francese e ha riconosciuto i propri margini di miglioramento: