Intervento dei Vigili del Fuoco a Rimini. Soccorse tre persone su una moto d’acqua in difficoltà presso il porto canale

Alle 16.15 circa del 16/08, i vigili del fuoco di Rimini mediante il presidio acquatico presente durante il periodo estivo all’ interno della darsena di Rimini, sono intervenuti per soccorso imbarcazione senza governo, nelle acque antistanti l’ ingresso del porto canale di Rimini. Su richiesta della Guardia Costiera veniva segnalata una moto d’acqua con a bordo tre persone con difficoltà nel governare la guida, tanto da urtare contro la scogliera del faro, posto all’ ingresso del molo di levante.Un soccorritore acquatico vf si immergeva in acqua provvedendo alla messa in sicurezza del natante e mediante l’ ausilio del gommone vf veniva trainata l’ imbarcazione in avaria sino alla banchina, per consegnarlo alla Guardia Costiera competente in mare.

A bordo del natante vi erano tre persone di cui due donne e un uomo, tutti incolumi. Prosegue da oltre dieci anni la collaborazione tra Guardia Costiera e Vigili del fuoco, per il pattugliamento e la sicurezza in mare durante il periodo estivo. Il comando VF di Rimini si rende disponibile mediante un gommone più conduttore, una moto d’acqua più conduttore e due soccorritori acquatici di superficie, per un totale di quattro uomini e due mezzi, coordinati ed in supporto alla Guardia Costiera.

Comunicato Vigili del Fuoco di Rimini