Intervista a Marina Berlusconi. Quel che mi sembra di capire. E’ una intervista bella e potente. … di Sergio Pizzolante

Dice che c’è un pezzo del Centro Destra italiano che non transige su alcune questioni fondamentali, in un passaggio cruciale della storia: Putin, Trump, Cina.

Non entrerà in politica, e’ già in politica.

E’ una intervista tutta politica.

Non si candida, non si candiderà, non farà il capo partito( la delega operativa a Tajani), non farà questo errore, ma e’ capo morale (l’eredità del padre) culturale (di cio che è più liberale nel centro destra, ma non solo), politico, nel senso più alto, come riferimento strategico.