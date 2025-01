Intitolato a Rita Levi Montalcini l’Istituto Comprensivo di Bellaria Igea Marina

E’ Rita Levi Montalcini, scienziata di caratura mondiale, luminare di neurologia e unica donna italiana a ricevere il Premio Nobel per la Medicina, la figura a cui è ora intitolato l’Istituto Comprensivo scolastico di Bellaria Igea Marina.

“Va concludendosi un iter che parte da lontano, dalla volontà di individuare una figura che fosse di ispirazione per gli studenti e per tutta la nostra comunità, a cui intitolare quello che, proprio da quest’anno scolastico, è per Bellaria Igea Marina un unico Istituto Comprensivo”, le parole dell’Assessore alla Scuola Francesco Grassi. “Rita Levi Montalcini”, prosegue, “è stata l’esempio per eccellenza di una mente brillante al servizio del bene comune e del progresso, per una scelta che rappresenta un segnale positivo anche nell’ottica di parità di genere e di valorizzazione di una donna che non si risparmiò nel darsi alla collettività, impegnandosi in prima persona in campo politico, sociale e culturale: lavorando spesso a contatto con i ragazzi ed avendo sempre uno sguardo rivolto alle nuove generazioni. Per questo, l’Amministrazione condivide a pieno ed apprezza la scelta compiuta dal nuovo Consiglio di Istituto, il quale ha optato per un nome di enorme caratura, tenendo anche in debita considerazione l’opinione espressa dai nostri studenti e dalle nostre famiglie.”

Opinione che, a inizio dello scorso anno, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, ha inteso raccogliere realizzando un sondaggio a cui hanno potuto partecipare tutte le famiglie e gli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado: suggerendo un nome per l’intitolazione o scegliendone uno tra una rosa di grandi figure appartenenti alla storia del Paese e del territorio, al mondo della letteratura, del cinema, della formazione e del giornalismo. Tra queste, Rita Levi Montalcini è risultata seconda, dopo Alfredo Panzini e prima di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, al termine di una consultazione fortemente voluta dall’Amministrazione e dall’Assessorato alla Scuola allora guidato da Adele Ceccarelli: iniziativa che per altro ha registrato grande partecipazione, con quasi seicento preferenze espresse in poco tempo, ed i cui risultati sono stati trasmessi nei mesi scorsi alle direzioni scolastiche.

Il nuovo Consiglio di Istituto, recependo l’esito del sondaggio, ha selezionato Rita Levi Montalcini, anche alla luce delle diverse strutture già intitolate ad Alfredo Panzini, tra cui la Biblioteca Comunale ed il plesso che accoglie la scuola secondaria di primo grado: per l’Amministrazione è un piacere ratificare oggi quella scelta, augurando a tutto il personale, i docenti, le ragazze ed i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Bellaria Igea Marina, il miglior prosieguo dell’anno scolastico e del proprio percorso di crescita.

