IO NON RISCHIO: CAMPAGNA NAZIONALE PER LE BUONE PRATICHE DI PROTEZIONE CIVILE

Si svolge dal 6 al 13 ottobre 2024 la sesta edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, istituita nel 2019 in corrispondenza della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali che si celebra ogni anno il 13 ottobre.

Obiettivo della Settimana è sensibilizzare i cittadini sui temi di Protezione Civile, per un approccio consapevole al territorio. Un cittadino consapevole, infatti, è un cittadino capace di scegliere, in grado di adottare comportamenti corretti per la riduzione dei rischi e la salvaguardia dell’ambiente.

Come tutti gli anni il G.I.V PC Valconca sarà presente per diffondere e sensibilizzare la popolazione sui rischi del territorio prevedibili e non prevedibili. L’attenzione in particolare sarà su ” terremoto, alluvione e rischio idrogeologico”. I “comunicatori” volontari formati accoglieranno visitatori che vorranno approcciarsi alla materia.



Lo stand informativo sarà allestito nello spazio espositivo del Centro commerciale ” il Mulino del Conca” Morciano di Romagna dalle 9 alle ore 18 di domenica 13 ottobre.