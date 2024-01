Iper La grande i. Al via la prima e imperdibile iniziativa: Vinci la spesa, il concorso che regala ogni giorno buoni fino al 100% del valore della spesa

Iper La grande i brinda al nuovo anno e annuncia la celebrazione di un importante traguardo il 50° anniversario con un calendario ricco di attività per tutto il 2024

Dal 15 al 21 gennaio presso i punti vendita dell’insegna

Milano, 12 gennaio 2024 – Iper La grande i, una delle più importanti realtà nel panorama nazionale della Grande Distribuzione Organizzata, inaugura il 2024 con tante incredibili iniziative per celebrare un importante e significativo traguardo: il cinquantesimo anniversario di attività dell’insegna. Una tappa di assoluto prestigio che segna dal 1974 – anno della sua fondazione – cinquant’anni di impegno, dedizione e passione nel fornire prodotti di alta qualità e un servizio di pura eccellenza e maestria.

Una ricorrenza straordinaria che sarà contraddistinta da un calendario ricco di iniziative firmate Iper La grande i, volte a coinvolgere i clienti in occasioni uniche, piene di sorprese e grandi opportunità per festeggiare un compleanno che non durerà solo un giorno ma tutto un anno, in cui ogni giorno sarà nuovo e sorprendente.

A inaugurare un anno così speciale è Vinci la spesa, il nuovo concorso di Iper La grande i che, ancora una volta, rivela l’attenzione e la sensibilità dell’insegna verso i consumatori, e li supporta con un gesto concreto.

Valido dal 15 al 21 gennaio, Vinci la spesa consentirà a ogni cliente di partecipare all’iniziativa per provare a vincere un buono pari al 50% o al 100% dell’importo totale della propria spesa, da utilizzare tra il 22 e il 31 gennaio. Lo straordinario concorso prevede la selezione, in modalità randomica, delle spese vincenti in palio. Un jingle festoso inizierà a suonare in tutto il punto vendita per annunciare la vincita e creare un’atmosfera gioiosa e coinvolgente per tutti i presenti. Terminato il pagamento, il fortunato cliente riceverà un messaggio di vincita e il buono spesa direttamente in cassa allo scontrino.

Vinci la spesa è la prima delle iniziative mensili che animerà il calendario 2024 firmato Iper La grande i per celebrare l’importante anniversario dell’insegna e guardare con entusiasmo e ottimismo al futuro.

Concorso a premi valido dal 15 al 21 gennaio 2024 riservato ai titolari di Carta Vantaggi.

Montepremi stimato €206.482,50 (iva inclusa).

I premi verranno erogati in buoni spesa Iper, spendibili nel periodo 22/01/2024 al 31/01/2024. Sono escluse le spese effettuate tramite servizio IperDrive a casa ed in somministrazione e ristorazione.

Regolamento e punti vendita aderenti su www.iper.it/vincilaspesa