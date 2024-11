Iper La grande i presenta il nuovo imperdibile concorso “Brinda e Vinci”. In palio, esperienze uniche nel cuore delle cantine italiane

Milano, 4 novembre 2024 – Continuano i festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario di Iper La grande i – una delle più importanti realtà nel panorama nazionale della Grande Distribuzione Organizzata e parte del Gruppo Finiper Canova – con “Brinda e Vinci”: l’imperdibile concorso dedicato a Grandi Vigne, l’etichetta dell’insegna che riunisce i vini di elevata qualità di piccoli produttori italiani, e ai clienti appassionati vino e delle eccellenze enologiche del nostro Paese.

L’esclusiva iniziativa celebra i piccoli produttori che sono l’anima di Grandi Vigne, portando sugli scaffali vini che raccontano il territorio, la tradizione e l’innovazione di ogni regione italiana. Ogni bottiglia rappresenta l’impegno nella qualità e il legame profondo con le radici enologiche locali.

Per partecipare al concorso “Brinda e Vinci”, valido da oggi fino al 24 novembre, i clienti che acquisteranno almeno 15€ di prodotti Grandi Vigne presso i punti vendita Iper, utilizzando la propria Carta Vantaggi, riceveranno un buono sconto di 5€ valido sull’acquisto successivo di altri 15€ di prodotti Grandi Vigne, da utilizzare tra il 25 novembre e l’8 dicembre.

Inoltre, ogni partecipante verrà automaticamente inserito nell’estrazione finale di uno dei 10 soggiorni esclusivi per due persone in agriturismi selezionati. I vincitori finali potranno godere di un’esperienza enologica indimenticabile: un soggiorno di due giorni e una notte, completo di percorsi degustazioni e visite a due prestigiose cantine Grandi Vigne: l’Agriturismo Prà dell’Ort, con il tour della Cantina Gemin, rinomata per i suoi spumanti, e l’Agriturismo La Marchesa a Novi Ligure, storica tenuta del Gavi famosa per i suoi vini d’eccellenza.

L’esclusiva iniziativa rappresenta un’opportunità unica per celebrare l’importante traguardo dei 50 anni di Iper La grande i, dando valore alla qualità e alla tradizione dei vini italiani, attraverso l’esperienza diretta nella tradizione enologica italiana.

Per maggiori informazioni sul concorso e su come partecipare, il regolamento completo è disponibile sul sito www.iper.it.

Iper La grande i

Iper La grande i rappresenta una delle più importanti realtà nel panorama nazionale della Grande Distribuzione Organizzata, tra le poche interamente di proprietà italiana. Con 22 punti vendita in 4 regioni, fa parte del Gruppo Finiper Canova, nato nel 1974 ad opera dell’imprenditore Marco Brunelli. La mission del Gruppo Finiper Canova è rendere la qualità accessibile a tutti. Ampiezza dell’assortimento, qualità, sostenibilità, convenienza e italianità sono i principi ispiratori che guidano le scelte di Iper La grande i.