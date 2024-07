Ischia, il sogno Marlù vola alto sul Castello Aragonese: in migliaia sull’isola per il Marlù Dream Tour

4 LUGLIO – Oltre 1500 le persone che domenica sera hanno assistito al live serale gratuito del Marlù Dream Tour, il nuovo tour estivo di Marlù, il marchio di gioielli per tutti.

Piazza degli Eroi in una giornata si è trasformata in un sogno ad occhi aperti per tantissimi ragazzi, giovani e famiglie e ha fatto vivere loro un evento unico.

Dalle 17:00 alle 23:30 infatti, sotto la direzione artistica di Andrea Prada, in questo villaggio super colorato, i desideri di molti si sono avverati, partecipando a giochi e attività e avendo la possibilità di vincere l’Esperienza Speciale Marlù Dreamers e la Marlù Golden Experience.

Circa 700 infatti i gratta e vinci distribuiti per vincere una delle tante esperienze Marlù della giornata, da una gift box Marlù al Vip pass per poter assistere al live in prima fila e stare insieme agli artisti nel backstage durante la serata all’interno della Marlù Dreamers House.

Giulia Pauselli protagonista del pomeriggio con il Contest di Ballo “Keep Dreaming con Marlù”: venti ballerini e ballerine, passate le selezioni, hanno potuto esibirsi di fronte a lei con una loro coreografia e hanno potuto ricevere consigli e suggerimenti per il loro futuro nella danza.

Melissa Corona, la vincitrice del Contest, si è aggiudicata il premio Keep Dreaming con Marlù, una borsa di studio del valore di 300 euro presso la scuola di Danza di appartenenza e la Marlù Golden Experience, con la possibilità di scegliere una parure di gioielli Marlù e conoscere gli artisti e i talent in tour.

Sarah Toscano, Marisol Castellanos, Gaia De Martino ed Emma Muscat, accompagnate dalla conduzione di Andrea Prada e di Isobel Kinnear, si sono alternate sul palco regalando al pubblico una serata carica di emozioni e talento.

Vincenzo Tedesco protagonista del secondo palco nel backstage, tra balletti e parodie divertenti.

Un tour nato per regalare al pubblico di Marlù momenti di condivisione e un’esperienza all’altezza della sua filosofia, un tour che al suo debutto ha lasciato tutti incantati e con il ricordo di un sogno di mezza estate da conservare per sempre.

Prossime tappe San Vincenzo, Livorno, il 20 luglio e Senigallia il 10 agosto! Non mancate!

Marlù