ISRAELE. MORRONE (LEGA): CONVINTAMENTE DALLA PARTE DELLO STATO EBRAICO CON IL CUORE E CON LA RAGIONE

Roma, 11 ott. “Convintamente dalla parte di Israele e del suo popolo, con il cuore e con la ragione. E’ ora di una scelta precisa di campo: noi siamo dalla parte della libertà e della democrazia contro l’oscurantismo e la barbarie. Come ogni Paese, Israele ha il pieno diritto di difendere il proprio popolo e i propri confini. I terroristi palestinesi di Hamas, con l’orrore e le crudeltà inumane di cui si sono macchiati e vantati, hanno superato ogni barriera morale mostrando quale sia il loro vero volto e quali siano i loro obiettivi e quelli dei loro sponsor. Hamas non punta solo alla distruzione di Israele, così come contemplato nella loro carta istitutiva, ma a colpire e annichilire l’intero Occidente di cui la democrazia ebraica è un avamposto. Non si scambino i terroristi di Hamas per ‘resistenti’ contro Israele. Hamas fa parte del jihadismo mondiale che combatte contro l’esistenza dello stesso Occidente, dalla sua civiltà, della sua cultura, delle sue libertà”.

Così in una nota il parlamentare della Lega Jacopo Morrone che ieri sera ha partecipato a Roma alla fiaccolata per Israele all’Arco di Tito promossa dal quotidiano “Il Foglio”