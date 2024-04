Israele si prepara a un attacco dell’Iran secondo il Wall Street Journal e fonti di intelligence americane

Il Wall Street Journal riporta che Israele si sta preparando a un attacco diretto dall’Iran entro le prossime 24-48 ore, secondo fonti non specificate. Si teme che l’attacco possa colpire il territorio israeliano. Lufthansa ha sospeso i voli da e per Teheran in seguito alle crescenti tensioni. L’esercito israeliano ha condotto un’operazione mirata nel centro di Gaza in risposta alle azioni di Hamas. CNN ha riferito che Hamas non sa dove si trovino 40 ostaggi e che tre figli del leader Hanyeh sono stati uccisi in un raid israeliano. Il presidente Biden ha ribadito il sostegno degli Stati Uniti a Tel Aviv. Il ministro della Difesa israeliano ha avvertito che qualsiasi attacco diretto dell’Iran porterà a una risposta proporzionata da parte di Israele. Il ministro degli Esteri britannico ha esortato l’Iran a ridurre le tensioni in Medio Oriente. Inoltre, l’esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso un finanziatore di Hamas a Gaza.