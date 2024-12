Come conclusione della rassegna ‘Natale in musica!’ dell’Istituto Musicale Sammarinese, che verrà inaugurata dal primo concerto in programma Sabato 7 Dicembre, un viaggio musicale che attraversa le Americhe, dalle melodie senza tempo degli Stati Uniti ai ritmi vibranti del Sud America: tutto questo nel tradizionale ed imperdibile Concerto di Natale!!!