ITS Maker Rimini: aperte le iscrizioni per i corsi “Automazione e meccatronica”

Formarsi specializzandosi e avere l’opportunità di trovare occupazione. Fino al 16 ottobre (ore16) sono aperte le iscrizioni ai corsi post diploma e ITS Maker di Rimini che offrono ai giovani percorsi biennali (2023/2025) indirizzati alla specializzazione e all’acquisizione di nuove competenze. Si tratta del corso in “Automazione e meccatronica” che fornirà competenze per progettare, collaudare e assistere impianti di industrial automation in ogni loro componente tecnologica: una professionalità molto ricercata dalle imprese per una futura posizione lavorativa nei distretti industriali della Romagna. E del corso “Sport & Electric motorcycle”, realizzato in collaborazione con Garage 51, Misano World Circuit e Federmoto. I partecipanti potranno raggiungere una preparazione a 360° nel settore del motorsport ed andare a implementare le competenze e le tecnologie per i professionisti, le case costruttrici, i teams e le istituzioni che lavorano nel mondo dei motori in Romagna. “I corsi ITS Maker di Rimini continuano a registrare grande attenzione e partecipazione – spiega Roberto Bozzi Presidente di Confindustria Romagna – un segnale evidente che dimostra che percorsi di questo tipo, in un contesto storico in cui cresce il gap fra offerta e domanda lavoro, sono molto importanti sia per i giovani, sia per le aziende che sono alla continua ricerca di personale qualificato e con competenze trasversali. È una strada che va percorsa insieme, in un’ottica di crescita di tutto il territorio, pienamente condivisa da Confindustria Romagna con il suo ente per la formazione Assoform Romagna”. “Nelle precedenti edizioni i corsi ITS Maker Rimini hanno raggiunto risultati significativi con un elevato grado di proposte occupazionali per i partecipanti al termine dei die anni di studi – sottolinea Tomaso Tarozzi Vicepresidente di Confindustria Romagna con delega all’education – Le nostre aziende, di tutti i settori, richiedono sempre di più una forza lavoro con conoscenze specialistiche ed è quindi fondamentale preparare i giovani, con percorsi mirati, a rispondere a questa domanda e a lavorare in un mercato del lavoro in continua evoluzione”. “Sinergie e condivisione di intenti per avvicinare sempre di più i giovani al mondo del lavoro. Lavoriamo con questo obiettivo al fianco delle imprese del territorio impegnate in prima fila e che cogliamo l’occasione di ringraziare – aggiunge Giacomo Fabbri Presidente di Assoform Romagna –Il loro operato è fondamentale per permettere agli allievi di conoscere sul campo cosa significa fare impresa oggi, dalla nascita dell’idea alla sviluppo del processi produttivi per arrivare alla realizzazione del prodotto e alla commercializzazione sul mercato”. Per informazioni: www.itsmaker.it, 0541352756.

