Jannik Sinner trionfa alle Nitto ATP Finals 2024 battendo lo statunitense Taylor Fritz in finale con un doppio 6-4

Jannik Sinner ha vinto le Nitto ATP Finals 2024, imponendosi in finale contro lo statunitense Taylor Fritz con un doppio 6-4. L’altoatesino, attuale numero 1 del mondo, ha conquistato il prestigioso titolo per la prima volta nella sua carriera, scrivendo una pagina storica per il tennis italiano.

La finale si è svolta a Torino, presso l’Inalpi Arena, dove Sinner ha mostrato un tennis solido e determinato, controllando il match dall’inizio alla fine. Al termine dell’incontro, la premier Giorgia Meloni ha commentato: “Complimenti a Jannik Sinner che scrive un’altra pagina storica per il tennis italiano. Grazie.”

Durante la cerimonia di premiazione, il presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi ha annunciato che le ATP Finals resteranno in Italia per il prossimo quinquennio, dal 2026 al 2030, confermando Torino come palcoscenico di uno degli eventi più importanti del tennis mondiale.