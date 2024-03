Jasmine Verbena si regala un argento e un bronzo agli Assoluti Invernali

Prosegue a suon di ottimi risultati il 2024 di Jasmine Verbena. La sincronette biancazzurra, che a febbraio ha centrato per il secondo anno consecutivo un ottimo 7° posto ai Mondiali di Nuoto Artistico, nel weekend del suo compleanno si è messa al collo due medaglie ai Campionati Italiani Invernali di nuoto artistico in scena a Riccione. Ieri, insieme a Valentina Bisi con i colori dello Sport Village Pesaro, ha conquistato la medaglia di bronzo nella finale del duo libero con il punteggio di 240.0041.

Anche in proprio la sammarinese, che venerdì ha compiuto 24 anni, si è comportata alla grande: questa mattina, nella finale del solo libero, ha centrato una straordinaria medaglia d’argento con il punteggio di 230.7667, salendo sul podio insieme alle atlete delle Fiamme Oro Erica Piccoli, prima, e Isotta Sportelli, terza.