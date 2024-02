JaZzFeeling in Agriturismo: prima data del 2024 tra i sapori della Valconca 

Sabato 17 febbraio il brand accreditatosi per promuovere la cultura del jazz nelle location indoor e outdoor più suggestive del territorio, creato e sviluppato negli anni da Diego Olivieri, coinvolge gli appassionati presso l’accogliente Agriturismo Bio “Il Mio Casale”, tra musica, gusto ed empatia.

Dopo una meticolosa e appassionata ricerca di una struttura particolare ed accogliente per proporre una data invernale in Agriturismo, Sabato 17 febbraio alle ore 20:30 arriva “JaZzFeeling in Agriturismo”, per coinvolgere gli appassionati di jazz alla prima data del 2024, presso “Il Mio Casale”, .

“Dopo un anno davvero soddisfacente dal punto di vista artistico – dice Diego Olivieri – ho pensato di proporre una data invernale, cercando un Agriturismo accogliente e di qualità, per il quale ho trovato persone preparate, appassionate e gentili. Per l’occasione, ho coinvolto un gruppo giovane e volitivo”. Si esibiranno i Couvè Manteiga, quartetto jazz di estrazione musicale italo brasiliana con piacevoli contaminazioni pop/bossa e blues. La voce è di Camilla Dentale, con Francesco Zoli alla chitarra, Stefano Passaretti alla batteria e Giosué Scarponi al vibrafono e congas. Una sonorità varia e ben combinata, che allieterà armoniosamente e gioiosamente i partecipanti, viaggiando tra note jazz, musica brasiliana e cantautorato.

Il Mio Casale utilizza prodotti di alta qualità, della propria terra, curati e selezionati, nel regime del biologico certificato.

La località è raggiungibile in 20 min ca. da Cattolica, Misano, Riccione, Rimini, a circa 5 minuti da Morciano.

Il costo complessivo della serata è di € 50 e comprende il concerto e la cena di 4 portate con cibo e vino biologico,. La partecipazione all’evento, creato ad hoc, è solo su prenotazione.

Con il supporto dell’Associazione Identità Aggreganti, nata per promuovere la cultura, l’identità e lo stare assieme in luoghi e contesti che favoriscano l’aggregazione sociale, la promessa di JaZzFeeling è di una piacevole atmosfera, una musica rasserenante, una cena prelibata con sapori autentici e genuini.

Informazioni e prenotazioni al n. 334 1547552 (tel e WA)

6 febbraio 2024