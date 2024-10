Juvenes Dogana, alla Folgore basta una rete per aggiudicarsi il match

DOGANA (Serravalle, RSM) – lunedì 21 ottobre 2024 – Momento davvero difficile per la Juvenes Dogana che nella sesta giornata di campionato esce male dal terreno di gioco di Fiorentino: nella partita di ieri, domenica 20 ottobre, la squadra di Achille Fabbri perde infatti per 1-0 contro una Folgore in momento di grazia, priva in panchina per squalifica del proprio allenatore Lasagni.

Primo tempo con poche emozioni e qualche grande occasione. La prima è della Folgore che al 5′ con Cateni prova un tiro-cross dalla destra con parata di Gentilini. Al 13′ azione thriller per la Juvenes Dogana: angolo calciato da Merli, Guddo intercetta di mano, la palla finisce tra i piedi di Simeoni che non ne approfitta. Da qui parte un contropiede cinque contro uno della Folgore con Bitti che si fa neutralizzare da Gentilini, poi il pallone viene spedito in fallo laterale da un difensore della Juvenes Dogana. Al 15′ Arradi ci prova lontano dalla porta, senza impensierire Guddo, è invece Enrico Golinucci a sbagliare sotto porta al 18′ su cross dalla sinistra. La Juvenes reclama al 21′ un possibile tocco di mano in area di Toure in un’azione condotta da Merli, ma l’arbitro non lo ravvisa. Al 33′ Gentilini difende bene la propria porta su tiro di Bitti imbeccato da Pancotti, un minuto dopo il suo omologo Guddo in uscita anticipa Simeoni, che al 36′ spedisce sul fondo in un’azione architettata assieme al compagno Traglia. Sempre Traglia al 38′ si distingue per un cross molto insidioso, indirizzato verso Pedini che non ne approfitta. Le ultime due azioni pericolose del primo tempo sono a marca Folgore: al 44′ Bitti crossa per Cateni che la mette fuori, al 45′ Cateni serve Pancotti il cui tiro viene murato da Gentilini. L’attaccante sammarinese si riscatta poco dopo, all’inizio del secondo tempo: al 51′ è suo il gol partita segnato su calcio di punizione diretta, assegnato dopo un fallo ravvisato dall’arbitro Beltrano di Rodriguez su Ura.

Il gol rappresenta una dura botta per la Juvenes Dogana e un’iniezione di fiducia per la Folgore: al 53′ Ura ha il pallone giusto per Pancotti che ci prova di nuovo: Gentilini esce e la mette in angolo. Gli uomini di Fabbri trovano una prima reazione nelle intuizioni di Arradi che al 55′ si muove bene nell’area avversaria, provando un tiro-cross che non ha però alcun esito. Un minuto dopo Guddo è costretto alla parata in due tempi su un tentativo pericoloso di Merli. Nei successivi minuti ancora occasioni della squadra di Falciano: al 62′ la conclusione di Enrico Golinucci arriva centralmente nelle mani di Gentilini, al 68′ Cavalli crossa su Bernardi che però in area commette fallo di sfondamento, infine al 73′ ancora Cavalli crossa di nuovo da lontano e rischia un clamoroso 2-0 con la palla stampata sulla traversa. Nel frattempo al 70′, i giocatori della Juvenes chiedevano all’arbitro di un possibile tocco di mano in un’azione orchestrata da Pedini e Simeoni. La Folgore fino al termine del match ha varie opportunità per raddoppiare: al 75′ interessante cross di Toure su cui non arriva nessuno, al 78′ azione in solitaria di Bitti che approfitta della scivolata di Rodriguez ma cade in area, al 79′ sempre Bitti in contropiede spedisce la palla sopra la traversa.

I primi cambi della Juvenes Dogana arrivano a un quarto d’ora dalla fine, tra cui la staffetta tra Ferrulli e un Paszynski spesso lasciato troppo solo in mezzo all’area avversaria. Gli squilli più acuti della Juvenes Dogana per cercare di salvare il salvabile sono quelli di Baldazzi al 77′, con un tiro deviato in angolo dalla difesa della Folgore, e all’81’ quando non riesce a concretizzare lo spunto arrivato dalla punizione di Merli. Dopo l’ammonizione di Pedini all’89’, prima del triplice fischio, viene espulso Rodriguez dopo aver preso a male parole un giocatore avversario.

La fine del match condanna la Juvenes Dogana al quarto ko di fila in campionato, avaro ancora di successi. L’unica vittoria ufficiale rimane infatti l’1-0 nell’andata di Coppa Titano contro il Fiorentino: proprio questo mercoledì, alle 20:45 a Domagnano, ci sarà il ritorno e mantenere il vantaggio potrà essere motivo per tenere alto il morale in vista della settima giornata di campionato, che invece è in programma sabato 26 ottobre alle 15 a Montecchio contro il Domagnano.

Il tabellino della partita

Juvenes Dogana: Gentilini, Arradi (89′ Lisi), Mazzavillani (74′ Omgba), Pedini, Tani, Paszynski (74′ Ferrulli), Valentini, Simeoni, Merli, Rodriguez, Traglia (74′ Baldazzi). A disposizione Battistini, Sylla, Gatti, Tumidei, Pasolini. All. Fabbri

Folgore: Guddo, Fall, Miori, Ura (59′ Bernardi), Golinucci, Cateni (78′ Rochira), Bitti, Pancotti (65′ Raschi), Anzaghi (46′ Cavalli), Toure, Facchetti (46′ Brolli). A disposizione Dalla Libera, Ankotovych, Riso, Spagnoletti. All. Quadroni

Arbitro: Beltrano (assistenti Cristiano e Zaghini, quarto uomo Xhafa)

Rete: 51′ Pancotti

Ammoniti: Pedini (JD), Miori (Folgore). Espulso: Rodriguez (JD)