Juvenes Dogana, chi si rivede: sfida di Coppa Titano contro il Fiorentino

Le due formazioni si sono già affrontate un mese fa pareggiando la prima partita di campionato. Mister Fabbri non invoca il turnover: “Gioca chi sta bene”. Nel rebus dello schieramento titolare cercano spazio Omgba e Baldazzi che commenta: “Siamo nelle condizioni di poter fare la partita se sapremo arginare le ripartenze degli avversari”

DOGANA (Serravalle, RSM) – martedì 24 settembre 2024. Archiviata la prima sconfitta stagionale contro i campioni in carica della Virtus Acquaviva, la Juvenes Dogana non ha nemmeno il tempo di leccarsi le ferite che già è chiamata ad allacciare nuovamente le scarpe in vista del debutto domani mercoledì 25 settembre, in Coppa Titano. Negli ottavi di finale l’avversario designato è il Fiorentino, già affrontato nella prima giornata di campionato sammarinese terminata a reti inviolate sul terreno di gioco di Montecchio. Questa volta si gioca sul campo di Acquaviva con calcio d’inizio alle 20.45 e diretta streaming, come sempre, sul portale www.titani.tv.

Il tecnico della Juvenes Dogana, Achille Fabbri, in queste ore sta definendo la formazione da schierare nella sfida di andata di Coppa Titano. A chi gli ha chiesto se avesse effettuato turn over rispetto al campionato, la risposta è stata chiara: «In Coppa spazio a chi gioca bene. Abbiamo detto che noi puntiamo a tutti gli obiettivi per cui chi sta bene sarà tra gli undici titolari, i ragazzi lo sanno e sono bravi a mettermi in difficoltà nelle scelte». Sicuramente rispetto all’ultima partita sono possibili dei ballottaggi. Uno è sicuramente tra i pali tra il titolare Gentilini e il sammarinese Battistini, che il caso vuole aver giocato un tempo per uno contro il Fiorentino in campionato.

In attacco, nel caso non recuperasse la punta Ferrulli, infortunato a una spalla nella seconda di campionato contro la Libertas e a riposo lo scorso venerdì, potrebbe avere spazio un altro nuovo arrivato, ovvero il camerunense Omgba. «Essendo nuovo nel calcio sammarinese sto imparando partita dopo partita – spiega la punta 39enne – le Coppe solitamente sono tornei capaci di riservare delle belle sorprese. La Coppa Titano credo sia un obiettivo a cui la società tiene, per me in particolare potrebbe essere l’ultima stagione per cui sono certo che, se chiamato in causa, giocherò al meglio delle mie possibilità. Posso promettere che come Juvenes Dogana lotteremo fino alla fine per andare il più avanti possibile in Coppa». Anche in difesa potrebbero essere mescolate le carte con un Valentini, subentrato nel match di venerdì scorso, che potrebbe ritrovare il proprio posto da titolare mentre Rodriguez, schierato dal primo minuto contro la Virtus, cerca la riconferma.

Un altro giocatore che cerca un posto nell’undici titolare è sicuramente il centrocampista 23enne sammarinese Alberto Baldazzi, subentrato nelle ultime due partite di campionato e in cerca di continuità. «La Coppa Titano ci teniamo a portarla il più avanti possibile – sono le sue parole alla vigilia del match – tutti siamo determinati e concentrati sull’obiettivo e per portare a casa un risultato favorevole in vista del match di ritorno. Veniamo da una partita di buon livello contro la Virtus nonostante il risultato non ci sia stato, si riparte da lì con poco tempo di preparazione ma conoscendo bene gli avversari del Fiorentino. Si tratta di una squadra ben organizzata, che può metterci in difficoltà con dei giocatori bravi e rapidi nell’uno contro uno. Sicuramente dovremo fare in modo di contrastare questa rapidità e i loro punti di forza. Siamo comunque nelle condizioni di fare la partita».

La partita di ritorno è fissata per il 23 ottobre alle 20.45 sul campo di Domagnano. La squadra vincitrice tra Juvenes Dogana e Fiorentino se la dovrà vedere ai quarti contro La Fiorita, la squadra che lo scorso anno si è portata a casa il trofeo e con esso la qualificazione alla Conference League.