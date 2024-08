Juvenes Dogana, poker di reti nella prima amichevole stagionale Al Centro Sportivo di Montecchio test superato contro l’Athletic Poggio

L’attaccante Ferrulli, ex Altamura, si presenta con una doppietta; nella ripresa le due reti della formazione ospite. Mister Fabbri: «Concentrato sulle prestazioni dei singoli in attesa di chiudere con il mercato, ma si vedono già in campo la voglia e l’impegno dei ragazzi»

DOGANA (Serravalle, RSM) – domenica 11 agosto 2024. Prima uscita stagionale positiva per la Juvenes Dogana che nella prima amichevole stagionale, a una settimana dall’inizio della preparazione precampionato, si è imposta per 4-2 contro l’Athletic Poggio, formazione militante nella Seconda Categoria emiliano-romagnola girone P. I biancorossoblu si sono presentati ieri, sabato 10 agosto, al Centro Sportivo di Montecchio con un roster ancora in fase di definizione e con le assenze pesanti in difesa di Cevoli e Valentini, impegnati nella contemporanea amichevole non ufficiale che la Nazionale di Calcio di San Marino ha disputato in casa del Ravenna. Nota positiva di giornata è stata la prestazione del nuovo acquisto Nicola Ferrulli: l’attaccante ex Altamura è stato infatti autore di una doppietta al 16’ e al 19’ del primo tempo, frazione di gioco che era stata sbloccata da un calcio di rigore ben eseguito al 4’ da Tani ed è stata chiusa al 27’ con una rete di Simeoni. Prima dell’intervallo c’è stata gloria anche per Antonio Bua che al 30’ ha accorciato le distanze per l’Athletic Poggio. Nella ripresa, in un match disputato sui 35 minuti a tempo e altrettanti gradi di temperatura pomeridiana, da segnalare solo la seconda rete della formazione di Poggio Berni, con Bua che ha messo a segno la doppietta personale al ventesimo minuto, approfittando di una leggerezza difensiva della squadra sammarinese.

«Nel match abbiamo dimostrato di aver lavorato duro in questa prima settimana di allenamenti – commenta l’allenatore Achille Fabbri, tra le novità della stagione della Juvenes Dogana – tanto che stanchezza e caldo si sono fatti sentire. Ho visto voglia e impegno da parte dei ragazzi e mi sono soffermato, in questa occasione, sulle capacità dei singoli dato che ancora la “rosa” non è completa e stiamo lavorando per gli ultimi innesti, in modo particolare un centravanti di spessore. Siamo di fronte a una squadra che sta cambiando e che è un cantiere sul quale però arrivano indicazioni importanti. Sabato prossimo a Misano cercheremo di confermare il trend di crescita e magari vedere in campo ulteriori facce nuove oltre ai Nazionali che erano assenti giustificati».

La Juvenes Dogana tornerà in campo domani, lunedì 13, sempre a Savignano sul Rubicone per proseguire la propria preparazione. Lo farà con una novità: non ci sarà infatti l’allenatore in seconda Mattia Rizzo che nei giorni scorsi, per motivi personali, ha comunicato alla società di rinunciare al proprio incarico. La Juvenes Dogana ha preso atto della decisione, augurando a Mister Rizzo un ottimo proseguimento della propria carriera sportiva e professionale.

IL TABELLINO DELL’INCONTRO

Juvenes Dogana – Athletic Poggio 4-2

Juvenes Dogana: Gentilini, Baldazzi, Mazzavillani, Rodriguez, Traglia, Simeoni, Yobouet, Tani, Pasolini, Omgba, Ferrulli. A disposizione Ronci, Gatti, Lisi, Tumidei. All. Fabbri

Athletic Poggio: Paesini, Percoco, Pugliese, Raccoli, Garattoni, Montanari, Angelini, Morgante, Bua, Pazzini, Ottaviani. A Disposizione Suzzi, Paganelli, Amati, Carpi, Bugli, Santini, Rota, Paglierani, Giorgini, Censi, Tatsybayev, Pelliccioni. All. Capozzolo

Arbitro: Beltramo (assistenti Ercolani e Cristiano)

Marcatori: 4’ Tani (rigore, JD), 16’ Ferrulli (JD), 19’ Ferrulli (JD), 27’ Simeoni (JD), 30’ Bua (AP), 20’ st Bua (AP)