Juvenes Dogana: tris di acquisti per la prima di campionato con il Fiorentino

La società del Castello di Serravalle dà il benvenuto all’esperto giocatore camerunense Omgba, all’ivoriano Sylla e all’italiano Pedini. Il 30 agosto l’esordio ufficiale a Montecchio

DOGANA (Serravalle, RSM) – giovedì 29 agosto 2024. Finalmente è arrivato il momento del calcio che conta. La Juvenes Dogana si appresta a iniziare la stagione ufficiale, scendendo in campo domani sera, venerdì 30 agosto, alle 21.15 a Montecchio contro il Fiorentino, che lo scorso anno terminò la regular season a 38 punti, sette in meno del team biancorossoblu.

La squadra del tecnico Achille Fabbri arriva a questo appuntamento ufficializzando tre innesti in ‘rosa’. Dopo Yasin Arradi, tesserato lo scorso weekend, sono a disposizione adesso anche Filippo Pedini, terzino sinistro classe 2004, l’esperto attaccante camerunense Andrè Omgba e il mediano ivoriano Sylla Yacou Yobouet.

Pedini viene dal Castelfidardo, in Eccellenza marchigiana, dove ha vinto i play off promozione. Il 39enne Omgba arriva nel campionato sammarinese dopo militato in varie formazioni dilettantistiche italiane del Centro-Nord, l’ultima al Nocera Umbra in Prima Categoria umbra. Vanta oltre 700 presenze nei campionati dilettantistici italiani: cresciuto nella Ternana e per alcuni mesi aggregato alla Primavera dell’Inter, ha disputato due Tornei di Viareggio. Vanta le principali esperienze nel Montevarchi, nell’Hinterreggio, alla Cossatese, nel Cannara, nel Todi Calcio, nel Torgiano e nel Castel San Secondo. Sylla, 25 anni, ha anche un trascorso nella Under 20 della Costa d’Avorio e ha militato nell’ultima stagione nell’Assisi.

Guardando verso la partita, Mister Fabbri può contare sulla presenza di quasi tutti i giocatori a disposizione a eccezione di Riccardo Colonna, ancora in fase di recupero per l’infortunio al tendine d’ Achille, dei portieri Denis Broccoli e Matteo Ronci. Da valutare le condizioni di Filippo Rodriguez Maza. Nessun giocatore invece deve scontare squalifiche del campionato precedente. La squadra al completo invece si è ritrovata lo scorso martedì, 27 agosto, al ristorante “Lo Zodiaco” di Rivazzurra (Rimini) per una cena-presentazione che ha dato il simbolico via alla stagione, alla presenza del Presidente Massimo Zavatta e di tutto lo staff tecnico e dirigenziale.

«Partiamo con una sola aspettativa: quella di alzare la posizione di classifica dello scorso anno – ha detto in tale occasione il capitano della squadra, Michele Cevoli – cercando di esprimere un bel calcio. La Juvenes Dogana ha fatto molti cambiamenti quest’anno ma durante la preparazione con i compagni abbiamo già legato e siamo pronti per affrontare la sfida di venerdì. Il Fiorentino sarà pronto ad aggredirci forte senza mollare mai, sarà nostro dovere arginarli il più possibile».