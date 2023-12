Juvenes Dogana vs Libertas: Scontro diretto per la zona Playoff

La sfida imminente tra la Juvenes Dogana e la Libertas, prevista per domenica, rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre nella corsa ai playoff. La Juvenes Dogana, con un recente incremento di forma nonostante alcuni infortuni chiave, punta a migliorare la sua posizione di decima in classifica. La squadra, con undici punti, cerca di costruire sulle fondamenta di una solida prestazione nel derby contro la Folgore.

Dall’altra parte la Libertas, posizionata al tredicesimo posto con nove punti, affronta la partita dopo un periodo di significativi cambiamenti, tra cui la partenza di giocatori chiave e diverse sfide legate agli infortuni. Il confronto tra le due squadre, entrambe ambiziose di migliorare la loro posizione in classifica, promette di essere un incontro ricco di emozioni e strategie.

Manuel Amati, allenatore della Juvenes Dogana, evidenzia le incertezze legate alle condizioni di giocatori come Davide Merli e Giacomo Valentini, ma resta ottimista sul recupero di alcuni elementi importanti. Sottolinea l’importanza di un approccio concentrato, specialmente dopo l’interruzione degli allenamenti, e riconosce la necessità di un gioco coerente e strategico contro un avversario come la Libertas, che nonostante le recenti difficoltà rimane un competitore formidabile.

Questo match è una tappa fondamentale per entrambe le squadre nel loro percorso verso i playoff, e sarà decisivo per determinare le loro prospettive per il resto della stagione in Serie D.