La 14enne scomparsa, Camilla Suozzi, avvistata nella zona di Rimini. Appello della famiglia

La speranza per ritrovare Camilla Suozzi, la ragazza di 14 anni scomparsa da Pianoro, continua a restare viva. Secondo l’avvocato Barbara Iannuccelli, la ragazza sarebbe stata vista su un autobus a Bellaria, grazie a un avvistamento condiviso sui social media. Questo ha permesso di concentrare le ricerche nella zona di Rimini e la Riviera. Tuttavia, è ancora un’incognita se Camilla sia sola o in compagnia di qualcuno.

La famiglia di Camilla ha rinnovato il proprio appello alla cittadinanza, spiegando che la ragazza è uscita di casa senza nulla e senza premeditazione. Inizialmente, è stata diffusa una foto con la descrizione del suo abbigliamento, ma potrebbe aver cambiato i vestiti nel frattempo. La famiglia chiede ancora aiuto per trovare Camilla, una giovane di soli 14 anni di cui non conoscono la compagnia in cui si trova.

