LA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO RICERCA N. 2 RISORSE CON COMPETENZE LEGALI (COD. RIF. 24.2)

Descrizione della posizione:

Considerate le funzioni istituzionali assegnate dalla legge, la Banca Centrale ricerca n. 2 risorse con competenze legali per rafforzare il Dipartimento Esattoria e le funzioni di controllo interno.

Requisiti necessari:

Laurea magistrale o titolo equipollente in materie giuridiche.

Requisiti preferenziali:

Residenza, cittadinanza sammarinese e/o permesso di soggiorno ordinario in Repubblica;

Abilitazione alla professione forense sammarinese.

L’assunzione sarà a tempo determinato, con facoltà di estensione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal Contratto di lavoro per il personale Quadri, Impiegati e Ausiliari della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Il trattamento economico sarà commisurato ad un inquadramento pari al primo livello della categoria impiegatizia con il riconoscimento di uno scatto di anzianità per laurea e l’applicazione del salario d’ingresso secondo quanto definito dal Contratto suindicato.

I candidati dovranno trasmettere una comunicazione, all’indirizzo di posta elettronica selezione.personale@bcsm.smentro le ore 12:00 del 16 settembre 2024, indicante nell’oggetto il codice di riferimento della selezione. Dovrà essere allegato il Curriculum vitae, la documentazione attestante i requisiti necessari e preferenziali; inoltre dovrà essere confermata la lettura dell’Informativa sul trattamento dei dati personali. La documentazione sarà trattata in maniera strettamente riservata e non sarà restituita.

La Banca si riserva di convocare per un colloquio orale i candidati che, a suo insindacabile giudizio, riterrà maggiormente idonei.

Per ulteriori informazioni:

Banca Centrale della Repubblica di San Marino www.bcsm.sm – Servizio Risorse Umane – Via del Voltone n. 120, 47890 San Marino – risorse.umane@bcsm.sm