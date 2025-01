La Bottega dei giovani Talenti: una giornata speciale all’International School of Rimini. OPEN DAY IL 18 GENNAIO 2025

L‘International School of Rimini (ISR), la prima e unica IB World School della Romagna, apre le sue porte a studenti e famiglie da tutta la Romagna per una giornata speciale dedicata alla “Bottega dei Talenti”. Durante l’evento, i giovani studenti avranno l’opportunità di raccontare e presentare i propri progetti, condividendo la missione della scuola, eccellenza Made in Italy in un contesto internazionale.

Questa giornata rappresenta un’importante occasione per far conoscere l’approccio educativo unico dell’IB, un programma riconosciuto a livello globale che promuove una formazione completa, capace di sviluppare curiosità, spirito critico e creatività nei ragazzi. Grazie a questo metodo, l’ISR punta a formare studenti indipendenti e consapevoli, preparandoli ad affrontare con successo le sfide del mondo contemporaneo. Il curriculum dell’IB, infatti, combina competenze trasversali e apprendimento multidisciplinare, incoraggiando i ragazzi a diventare cittadini attivi, sia nel contesto locale che globale.

Nel segno di questa eccellenza formativa, l’International School of Rimini è recentemente entrata a far parte del prestigioso network di BDC School, una realtà educativa di riferimento con sede a Milano. Questo nuovo legame consentirà alla scuola di ampliare la propria offerta didattica, garantendo continuità dall’infanzia fino al liceo. Un passo importante per rafforzare ulteriormente il legame con il territorio e offrire ai giovani della Romagna un’istruzione internazionale di altissimo livello.

INTERNATIONAL SCHOOL OF RIMINI (ISR) si trova a Rimini in Via Santa Chiara, 40

L’Open Day è quindi l’occasione perfetta per vivere da vicino l’atmosfera vivace e innovativa della scuola. I visitatori saranno accolti, a partire dalle ore 10 del 18 gennaio sino alle ore 13, in un programma ricco di attività interattive, incontri con i docenti e momenti dedicati ai più piccoli, come una performance acrobatica ispirata ai loro supereroi preferiti. Famiglie e bambini esploreranno i pillars della scuola (STEM, Sport, Entrepreneurship, Design Approach e Internationality) e scopriranno i progetti interdisciplinari, ideati per valorizzare creatività, empatia e collaborazione.

Marco Paschina, Managing Director di BDC School, ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa: “L’ISR rappresenta un modello ideale della nostra visione formativa. Vogliamo creare scuole che siano veri incubatori di talenti, capaci di valorizzare il contesto locale con uno sguardo rivolto al mondo globale. Siamo orgogliosi di supportare l’ISR nel suo percorso di crescita e di portare l’eccellenza dell’IB in Romagna.”

Per agevolare la partecipazione delle famiglie, sarà messo a disposizione un servizio navetta gratuito che ha collegato i comuni limitrofi alla scuola durante la mattinata.

La giornata si concluderà con un aperitivo conviviale, offrendo a genitori e studenti l’opportunità di confrontarsi con il team educativo dell’ISR e scoprire come questa realtà accompagni ogni bambino nel proprio percorso di crescita, valorizzandone i talenti e le peculiarità. Un momento di incontro e condivisione che lascerà tutti con la consapevolezza di essere parte di un progetto educativo unico nel suo genere.

Per iscriversi all’evento RSVP: Marketing@bdcschool.eu

Ufficio Stampa: Golden Eggs Agency Annalisa Surace: annalisa@gldeggs.com