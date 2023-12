La campagna elettorale si avvicina. La cricca è in piena agitazione per distribuirsi i …fili del teatrino in linea con il suo progetto di governo … di Emilio Della Balda

La campagna elettorale si avvicina a grandi passi e sono già partite le prime mosse. La cricca è in piena agitazione per distribuirsi i …fili del teatrino in linea con il suo progetto di governo.

La DC, con l’accordo sottoscritto insieme a Libera per l’Europa ha anticipato tutti facendo sapere che il prossimo governo lo fa lei, con chi vuole lei, con il suo programma e le sue condizioni.

Immediata è stata la risposta del PSD che, sentendosi trascurato e messo in disparte, ha addirittura organizzato un incontro ufficiale con il governo. Per l’occasione, ha schierato i suoi nuovi dirigenti Luca Lazzari, Federico Pedini Amati, Fiorenzo Stolfi, Paride Andreoli. Il PSD ha fatto una mossa forte facendo capire che siede al tavolo del cantiere governativo senza bisogno di inviti e senza nascondere il passato.

Sul momento è difficile sapere se l’iniziativa del PSD è stata preventivamente concordata con la DC o se invece è stata una prova di forza. E’ comunque chiaro che viene privilegiata la formula di potere, senza prendere in considerazione gli enormi problemi del Paese per i quali non basta un governo di tutti.

La DC e il PSD si posizionano sulla distribuzione del potere, aprendo di fatto una campagna elettorale nella quale si silenzieranno le cose da fare e prevarranno slogan e promesse per tener buono il popolino. Sarà un finto confronto politico condotto per tenere coperti i segreti inconfessabili e per gestire le gravi questioni che bollono nel pentolone del malaffare.

E’ questo un momento di attesa in vista delle iniziative che verranno lanciate nell’ambito del quadro politico generale, in attesa della …sorpresa elettorale.

Emilio Della Balda