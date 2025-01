La campionessa olimpica russa Victorija Listunova nella squadra di serie A1 della Ginnastica Riccione Academy

Solo un anno fa si preparavano a entrare nell’Olimpo della ginnastica italiana con la partecipazione alle prime gare del massimo campionato a squadre di Serie A1. Quest’anno, dopo aver concluso una brillante stagione sportiva con la conquista del sesto posto in classifica nazionale, le atlete di Ginnastica Riccione Academy sono pronte a ripartire per nuove sfide, insieme a un innesto “a cinque cerchi”. Il campionato italiano vedrà infatti gareggiare nella squadra riccionese la campionessa olimpica russa Victorija Listunova, medaglia d’oro a Tokyo 2020, che è arrivata a Riccione per unirsi alle ginnaste locali.

Questa mattina al Palazzo del Turismo di Riccione sono stati presentati in conferenza stampa la squadra e lo staff tecnico di Ginnastica Riccione Academy che per il secondo anno consecutivo partecipa al massimo campionato di Serie A1 di ginnastica artistica a squadre femminile. Alla conferenza stampa erano presenti anche l’assessore allo Sport Simone Imola, il presidente del Consiglio comunale Simone Gobbi, il presidente di Riccione Ginnastica Academy Francesco Poesio e tutto lo staff della squadra accompagnato da alcune giovanissime atlete della società. Ospiti speciali della presentazione anche le ginnaste Angelina Melnikova, campionessa olimpica russa con la squadra a Tokyo 2020, e Lieke Wevers, ginnasta della nazionale olandese.

Lo staff e la squadra

Della giovanissima squadra riccionese fanno parte Adriana Poesio, la capitana, Aurora Pillola, Sofia Brocchi, Rebecca Aiello e, come atleta straniera in prestito, la ginnasta Victorija Listunova. Oltre all’atleta russa la squadra riccionese vanta anche la presenza di Rebecca Aiello che è entrata nel circuito della nazionale italiana di ginnastica avendo partecipato già alle prime gare in maglia azzurra.

La squadra è seguita dal direttore tecnico Anton Stolyar coadiuvato dallo staff tecnico della Ginnastica Riccione. Nome importante nel panorama della ginnastica mondiale, Stolyar è stato allenatore della Nazionale Russa e ha partecipato alle Olimpiadi di Rio 2016. Il coach è coadiuvato da Linda Pigozzi, allenatrice e coreografa.

Il campionato di serie A1 comincerà il 7 e 8 febbraio da Montichiari con la prima tappa del circuito; a seguire la seconda tappa il 7 e 8 marzo in Ancona e il 21 e 22 marzo a Desio. Le Final Eight, che assegneranno l’ambito scudetto, sono in programma il 3 e 4 maggio.

“Siamo felici e orgogliosi dei risultati raggiunti e del lavoro che state facendo per portare in alto il nome di Riccione, sia a livello nazionale che internazionale – ha commentato l’assessore allo sport Simone Imola -. Ringrazio le atlete e tutto lo staff per i meravigliosi risultati raggiunti e auguro il massimo anche per questa nuova stagione sportiva. La sfida ora è anche quella di realizzare il progetto dell’ampliamento della palestra di viale Abruzzi insieme a Ginnastica Riccione, alla federazione italiana e alla Regione in modo da farla diventare il punto di riferimento per il movimento italiano”.

“È stata una scalata veloce, fatta in cinque anni, quella che ha portato le nostre ginnaste dalla C alla massima serie del campionato della Federazione Ginnastica d’Italia – ha commentato il presidente Francesco Poesio -. È stata una scalata frutto di tanto sacrificio, determinazione e di una grande progettualità che abbiamo messo in campo con grande passione e grazie a uno staff e a una squadra di primo livello. Abbiamo creato un club accademico in cui le ginnaste possono trovare l’ambiente giusto per crescere e allenarsi con attrezzature sportive all’avanguardia, servizi di livello come la foresteria, lo staff medico-sportivo e tecnico con esperienza di livello nazionale e internazionale. L’obiettivo per il prossimo anno è continuare a fare bene come lo scorso anno e conquistare le Final Eight”.

