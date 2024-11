La casa da $10.000 di Elon Musk sul mercato: The Boxabl Casitaa

Elon Musk, noto per le sue iniziative innovative, ha recentemente attirato l’attenzione per il suo interesse nelle case prefabbricate prodotte da Boxabl, una startup specializzata in abitazioni modulari e sostenibili. Queste case, denominate “Casita”, offrono una soluzione abitativa compatta ed economica, con un prezzo base di circa 10.000 dollari.

La “Casita” è un’unità prefabbricata di circa 37 metri quadrati, progettata per essere trasportata e assemblata rapidamente. La struttura include una zona giorno open space con cucina, soggiorno e camera da letto, oltre a un bagno completo. Le pareti, il pavimento e il tetto sono pieghevoli, permettendo un facile trasporto e un’installazione in meno di un’ora.

Musk ha mostrato interesse per queste abitazioni, tanto da vivere in una “Casita” situata vicino al sito di SpaceX a Boca Chica, Texas. Questa scelta riflette la sua inclinazione verso uno stile di vita minimalista e sostenibile.

Boxabl mira a rivoluzionare il settore immobiliare offrendo case accessibili e sostenibili. La produzione in serie di queste unità potrebbe contribuire a ridurre i costi abitativi e a fornire soluzioni rapide in risposta a emergenze abitative. Però, l’azienda ha affrontato sfide importanti, tra cui problemi di produzione e questioni finanziarie, che hanno posto dubbi sulla sua capacità di mantenere le promesse fatte.

Quindi l’interesse di Elon Musk per le case Boxabl evidenzia una tendenza verso soluzioni abitative più sostenibili ed economiche.