San Marino. La Coppa Titano sarà una questione tra Virtus e La Fiorita

Non ci sono sorprese nelle gare di ritorno all’altezza delle semifinali di Coppa Titano BKN301, impegni ai quali Virtus e La Fiorita si sono presentate con la dote degli ampi successi ottenuti nel primo atto. Badalassi illude un Tre Penne alla ricerca della partita perfetta e chiamato a ribaltare la sconfitta per 4-1 incassata all’andata. Dopo un’uscita di Vivan, Lombardi combina con Dormi e crossa sul secondo palo dove Badalassi anticipa tutti e schiaccia da breve distanza. Risulterà essere un fuoco di paglia per il club di Città, alle prese con la difficile gestione delle sgroppate di Niang e Guidi. La rete del pareggio, già al 18’, è frutto di un rigore conquistato dal secondo e trasformato da Niang, che concede il bis due minuti più tardi sfruttando il lancio di Zampano ed un rimpallo con Lombardi – che lamentava un controllo di mano dell’avversario per accomodarsi il mancino vincente. Prima dell’intervallo il palo nega la tripletta a Niang, mentre Guidi non riesce a spingere nella porta vuota un perfetto assist di Zampano. Sul lato opposto, il Tre Penne protesta per due possibili tocchi di mano di Mazzotti, non passibili di intervento per il direttore di gara.

In avvio di ripresa La Fiorita chiude definitivamente i conti con la rete del 3-1 ad opera di Amati, protagonista anche all’andata con una doppietta. Dopo un gran riflesso di Migani sul diagonale di Guidi, i Gialloblù recuperano palla in posizione avanzata proprio con Amati che si mette in proprio, vincendo un contrasto con Vandi, per poi beffare l’estremo avversario sul primo palo. In precedenza, un’opportunità da corner anche per il club di Città, che non centra lo specchio con la zuccata di Lombardi. Nel finale monta il nervosismo tra le file del Tre Penne: ne fanno le spese Alex Gasperoni e Lombardi, espulsi rispettivamente al 72’ e all’80’. Nel mezzo, l’opportunità non capitalizzata da Rinaldi per siglare il quarto gol dei Gialloblù. Gara che certifica così l’accesso de La Fiorita alla finale di Coppa Titano BKN301, vincente per la terza volta in altrettanti incontri stagionali contro il Tre Penne. Il prossimo, già domenica prossima, metterà in palio punti pesantissimi nella corsa allo scudetto.

A Montecchio non parte sotto i migliori auspici la serata del Tre Fiori, chiamato a rimontare due reti alla Virtus e costretto a rinunciare a Cirrottola per un infortunio occorso nel prepartita. Spazio a Fedeli dall’inizio, ma nel primo quarto di gara c’è solo la Virtus. Le conclusioni di Sabato e Tortori chiamano in causa Nardi, benché mai seriamente impegnato nelle circostanze. Passaniti, di par suo, si disimpegna bene su un diagonale potente di Islamaj a ridosso della mezz’ora. Dieci minuti più tardi Fedeli manda in porta Bernardi, fermato dalla chiusura in extremis di Piscaglia. Di lì a qualche secondo, il compagno di reparto Michele Rinaldi si rende protagonista nell’area avversaria. Il centrale difensivo svetta sulla traiettoria a rientrare di Buonocunto, imponendosi nel duello ad alta quota con Varrella per infilare Nardi all’angolino.

Bastano dieci minuti del secondo tempo alla Virtus per mettere al sicuro l’accesso alla finale di Coppa Titano BKN301. In seguito ad un paio di opportunità sfumate, i Neroverdi raddoppiano al 56’ con Tortori. Gran parte del merito va però riconosciuto a Gori, bravo a recuperare palla a ridosso della linea di fondo per poi servire al compagno un pallone solo da spingere in fondo al sacco. Con la qualificazione ormai in pugno ed un vantaggio complessivo di quattro reti, la Virtus si dedica alla gestione del punteggio e dei cartellini. Così, il Tre Fiori sfiora a più riprese il gol: De Lucia spedisce di poco alto di testa, mentre Mazzotti calcia alle stelle un rigore in movimento. Non va meglio a Fedeli, che non trova la porta dopo il buon lavoro di Micchi al limite dell’area. Superato il momento di appannamento, la Virtus torna a fare gioco e sfiora il terzo gol con Pecci prima ed Angeli poi. La sfortunata serata del Tre Fiori non si risolleva nemmeno sull’ultimo pallone: Passaniti si supera sul colpo di testa in tuffo di Micchi, benedicendo poi la traversa sulla bordata a colpo sicuro di Islamaj. La Virtus difenderà così la Coppa Titano conquistata lo scorso anno, presentandosi all’ultimo atto contro La Fiorita per un duello avvincente in campionato e che vivrà di un altro capitolo in coda alla stagione.

Questo l’esito delle semifinali di ritorno di Coppa Titano BKN301 2023-24, integralmente trasmesse in diretta streaming gratuita e disponibili on demand su Titani.tv (commento in italiano):

Coppa Titano BKN301 2023-24, ritorno delle Semifinali SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ESITO LUOGO Tre Fiori Virtus Beltrano (Bellavista, Gallo) – Andruccioli 03/04 0-2 Montecchio Tre Penne La Fiorita Zani (Ercolani, S. Savorani) – Delvecchio 03/04 1-3 Acquaviva

FSGC | Ufficio Stampa