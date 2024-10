La danzatrice Giulia Menchetti, vince la terza edizione di “Rumore BIM Festival” a Bellaria Igea Marina

La terza edizione di Rumore BIM Festival, si è conclusa con la sua Finalissima Nazionale – domenica 27 ottobre, al Palacongressi di Bellaria Igea Marina: ad aggiudicarsi il titolo di vincitrice assoluta, Giulia Menchetti, 21 di Bolzano – della categoria Danza over18.

Una serata finale, condotta da Alessia Fabrizio (talentuosa presentatrice e concorrente della prima edizione di “Rumore BIM Festival”) che ha riscosso grande successo nella sala plenaria del Palacongressi bellariese, ghermita di un pubblico, giovani artisti provenienti da tutta Italia con le loro famiglie, docenti e tanti ospiti speciali. Al contest, organizzato da Nazzareno Nazziconi di Anteros Produzioni e diretto da Roberto Vecchi, autore, regista Rai e Direttore Artistico di Rumore hanno presenziato il Sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti, il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi e l’ex Vicesindaco Brunangelo Galli che in origine presentò alla città l’opportunità di collaborare con Rumore BIM Festival.

Il contest multidisciplinare è tornato a premiare i nuovi talenti emergenti nella città d’infanzia di Raffaella Carrà alla quale è dedicato. Dopo ben 120 tappe in tutta Italia ed anche all’estero (Spagna, Croazia, Slovenia, Macedonia del Nord, Albania), Rumore BIM Festival ha raccolto 2806 iscritti e selezionatone 1860 di cui 1110 sono giunti alle semifinali. Durante la serata conclusiva, una Giuria di qualità ha decretato i vincitori per ogni categoria in gara. Per la categoria ballo, il primo posto è andato a: Vittoria Abbruzzese (Under -13) il Duo Gabriele e Aurora (Under -17); il Duo Samuele e Morena (Over-18) che si sono aggiudicati oltre al trofeo, la possibilità di partecipare ai provini con la nota Compagnia di ballo Internazionale “BURN THE FLOOR”. Per la categoria danza – Sofia Nicolai (Under-13), Petra De Rosso (Under -17), Giulia Menchetti (Over-18) alla quale andrà di diritto partecipare alla Master Class intensiva di 40 ore, del Maestro Fini presso la Fini Dance a New York – Manatthan U.S.A. Per la categoria canto: primi classificati pari merito Camilla Vario e Joele Giannattasio (canto – Baby) – a tutti i piccoli finalisti della categoria, Anteros Produzioni ha offerto una compilation; il Duo con Giulia e Emma Parodi (canto- Junior); Federica Fontana (canto – nuove proposte) – i primi classificati delle categorie Junior e Nuove proposte hanno vinto la programmazione radio, di un loro brano per 45 giorni sul network LatteMiele; infine Angela Bini (canto – Senior) che potrà registrare un brano presso il PPG Studio, (Studio di riferimento di Andrea Bocelli). Infine, per la categoria Arti varie, si è aggiudicata il primo premio la giovanissima batterista Nicole Sardegna.

La Giuria di qualità per l’edizione 2024 di Rumore BIM Festival era composta da: Giancarlo Basili – Presidente di Giuria, Alessia Barni; Edoardo Bernardini, Gae Capitano, Roberto Casalino; Gianmarco Ceconi; Gianni Di Sario; Ginaluca Garsia; Alessandro Guardia, Tania Lighea; Enzo Longobardi, Renato Maresca, Maurizio Martellini, Tina Nepi; Paolo Notari, Edilio Pagano, Marcello Pallanca, Carmen Russo; Giancarlo Tarabella e Antonio Tortolano, un parterre di nomi di primo piano dello show business italiano e internazionale. Ad impreziosire la serata anche altri importanti e ospiti speciali come Roberto Casalino, Sameul Peron, Michele Torpedine e altre personalità di spicco.

Una serata di spettacolo a 360° ha visto alternarsi tanti artisti di diverse età emozionando il pubblico anche con momenti flash mob in cui la platea stessa è stata scenario di balli di gruppo sulle note delle più famose hit della Carrà e l’energica ensemble musicale di giovanissimi batteristi condotti dal maestro Gianluca Garsia.

Partendo dai saluti del ballerino e maestro Samuel Peron, affezionatissimo al Contest di Rumore BIM Festival fin dalla prima edizione, la serata ha visto esibirsi tanti Ospiti speciali. Nelle vesti di musicista-batterista – Michele Torpedine (produttore televisivo, manager del ‘”Volo”, Diodato, precedentemente di Zucchero, Andrea Bocelli e tanti altri), Roberto Casalino (cantautore e autore per Marco Mengoni, Fedez, Tiziano Ferro, ecc. Coach del programma “Amici” ed. 2017) che ha cantato alcune delle sue più famose canzoni e Malia Fey, ex partecipante al Contest, oggi voce della colonna sonora del film in uscita su Sky – “La spiaggia dei gabbiani”.

Commozione per il momento commemorativo dedicato a Massimo Cotto, giornalista, disc-jockey e conduttore radiofonico scomparso lo scorso agosto: il Patron del contest, Nazzareno Nazziconi ha rivolto un saluto e ringraziamento al collega ed amico al quale è stato dedicato l’omonimo “Premio Massimo Cotto” Quest’ultimo si aggiunge agli altri Premi speciali conferiti ai finalisti da MSC Crociere; Premio AFI; Premio “BURN THE FLOOR”; Premio ICompany; Premio LatteMiele e tanti altri.

Conclude con soddisfazione Paolo Borghesi, Presidente di Fondazione Verdeblu. «Siamo contenti di aver portato a Bellaria Igea Marina un evento come “Rumore BIM Festival”, che oltre ad essere di intrattenimento, ha anche un grande valore sociale facendo formazione per i ragazzi che vi partecipano e indirizzandoli verso il mondo dell’arte. Oltre ad aver avuto valenza sotto l’aspetto della recettività dei nostri Operatori turistici, l’evento, ha avuto anche valore sotto il punto di vista commerciale, come indicato dal feedback dei commercianti.»