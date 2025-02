La dottoressa Anna Gualandi è la nuova Direttrice Amministrativa dell’Ausl Romagna

Con delibera del 12 febbraio, il Direttore generale di Ausl Romagna, dottor Tiziano Carradori, ha nominato la dottoressa Anna Gualandi alla guida della Direzione Amministrativa Aziendale. Succede alla dottoressa Agostina Aimola che ha assunto l’incarico di Direttore generale dell’Ausl di Imola.

La dottoressa Gualandi arriva da Ferrara, dove è stata Direttore Amministrativo dell’Azienda USL dal 2021 ad oggi.

E’ nata a Ferrara e nel corso della sua carriera professionale ha sviluppato una consolidata esperienza sulle funzioni amministrative, ricoprendo diversi incarichi in ruoli strategici all’interno delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

Si è laureata in Economia e commercio all’Università di Ferrara e ha poi frequentato il Corso di alta formazione in Amministrazione e controllo delle Aziende sanitarie pubbliche alla Scuola Superiore di Politiche per la Salute dell’università di Bologna.

Dopo l’esordio con funzioni amministrative e finanziarie in un’azienda privata, inizia a lavorare all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara. Dal 1999 al 2000 è dirigente ammnistrativo responsabile della contabilità analitica e nel 2000 diviene responsabile della Struttura complessa Direzione Amministrazione Risorse Economiche Finanziare.

Fra le sue responsabilità la pianificazione finanziaria aziendale, la predisposizione dei bilanci e dei piani di investimento; la cura degli adempimenti fiscali aziendali e consulenza tecnica e fiscale agli altri settori aziendali; gestione dei rapporti con la Regione e la Corte dei Conti; gestione dei flussi della mobilità sanitaria negli aspetti economici.

Attualmente è componente della cabina regionale di regia PAC- Percorso Attuativo della Certificabilità.

Ausl Romagna