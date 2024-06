La fiera dell’ipocrisia. Fascismi e comunismi. … di Sergio Pizzolante

2. Due, chi accusava ha fatto di più, dovendo cancellare dalla memoria di allora( poi ha recuperato dopo con la santificazione di Berlinguer) il se stessi non più presentabile, visto il crollo del comunismo nel mondo, ha sposato le tesi più sceme, più antipartitiche, più antipolitiche, quelle del sistema politico maggioritario svuota partiti, diventati

Uno, due e tre.

Tre: serviva il mattatoio, l’arena, doveva scorrere il sangue, quindi Mani Pulite.

Giovanni Pellegrino, Pd, allora Presidente della Commissione sull’immunita’ parlamentare lo ha detto in un libro, “10 anni di solitudine” e poi in un intervista recente a Francesco Verderami sul Corriere: D’Alema mi disse che Mani Pulite avrebbe attaccato Dc e Psi e non noi.

Violante, il garante del patto, si è poi pentito ed ha dichiarato che Craxi aveva ragione, Borrelli, il capo di Mani Pulite, prima di morire dichiarò che chiedeva scusa, scusa, per aver buttato a mare il vecchio sistema per quello nuovo, che evidentemente, anche lui considerava molto peggiore del vecchio.