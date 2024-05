La genuflessione della politica. C’è una cosa curiosa. … di Sergio Pizzolante

La Schlein va all’assemblea dei magistrati e dice: voi siete i difensori dei diritti.

E lei che ci sta a fare? Dice Feltri.

Cioè, a che serve la Schlein, e la sinistra, se è il Pm che difende i diritti.

Cioè, per la legge, per i principi costituzionali, per il codice penale pure, il Pm, deve sostenere l’accusa e dovrebbe anche( non c’è niente da ridere…a mia memoria è successo solo con Greganti…)cercare le prove di difesa, invece per la Schlein, deve essere difensore dei diritti.