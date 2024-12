La ginnastica sammarinese si regala numerosi successi e medaglie al Comegym 2024

Le giovani ginnaste della ritmica della Federazione Sammarinese Ginnastica Eva Bombagioni, Sara Ceccoli, Emma Fratti e Lucia Frisoni, accompagnate dai tecnici Lucia Castiglioni e Serena Sergiani si sono distinte in un prestigioso appuntamento internazionale: la 7ª edizione del COMEGYM, i Giochi del Mediterraneo dedicati alla categoria Junior. L’evento si è tenuto a Tunisi, presso il Menzah Sports Palace, dal 9 al 12 dicembre, con la partecipazione di delegazioni provenienti da Egitto, Grecia, Kuwait, Montenegro, Quatar, Siria, Tunisia,Turchia e San Marino.

La gara ha preso via mercoledì 11 dicembre con la fase di qualificazione ai quattro attrezzi, e terminata giovedì 12 dicembre con le finali.

La prima ad esibirsi è stata Sara Ceccoli, nella categoria pre-Junior, che ha conquistato un brillante secondo posto al cerchio, seguita dalla sua compagna di squadra Lucia Frisoni, che si è classificata al terzo posto. Le due ginnaste hanno continuato con risultati eccellenti nella specialità della palla: Sara ha ottenuto il primo posto e Lucia il secondo. Anche alle clavette Sara ha raggiunto il gradino più alto del podio, seguita al terzo posto da Lucia, bissando entrambe le stesse posizioni nella specialità del nastro.

Le giovani promesse hanno chiuso la competizione con risultati eccezionali nella classifica All Around: Sara Ceccoli ha conquistato il primo posto e Lucia Frisoni il secondo. Grazie a queste straordinarie prestazioni, San Marino ha raggiunto il primo posto nella classifica per Team.

Nel pomeriggio anche le ginnaste Junior Emma Fratti e Eva Bombagioni si sono distinte in questo panorama internazionale. Emma ha conquistato un primo posto al nastro e un terzo al cerchio, mentre Eva un bronzo alle clavette, portando San Marino sul terzo gradino del podio nella classifica dei Team. Nella classifica All-Around Emma ha ottenuto la medaglia d’argento ed Eva ha concluso al quinto posto della classifica.

Nelle finali disputate giovedì 12 dicembre l’inno di San Marino è tornato a risuonare nella categoria Junior con il primo posto di Emma Fratti al cerchio e il secondo posto alla palla e nastro, mentre Eva Bombagioni è salita sul secondo gradino alle clavette. Nella categoria pre-Junior con Sara Ceccoli primo posto al cerchio e palla e secondo posto alle clavette e nastro. Le ragazze hanno dimostrato di essere tecnicamente preparate e pienamente all’altezza di una internazionale di questo livello, come confermano i risultati ottenuti. Le due allenatrici al termine della competizione si sono dette soddisfatte e orgogliose dei traguardi raggiunti dalle loro ginnaste, che hanno portato a prestigiosi piazzamenti per San Marino.