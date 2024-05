La Giornata Europea per la Vita Indipendente: un impegno continuo verso la libertà e il rispetto dei diritti

Il 5 maggio si celebra la Giornata Europea per la Vita Indipendente promossa da ENIL European Network for independent Living, un’occasione significativa per riflettere sull’importanza dell’autonomia e dell’inclusione per le persone con disabilità. Questa giornata rappresenta un momento chiave per promuovere una maggiore consapevolezza sui diritti delle persone con disabilità e sull’importanza di politiche e pratiche che supportino una vita indipendente.

La vita indipendente non si limita alla capacità di gestire le attività quotidiane senza assistenza, ma si estende al diritto di ogni individuo di prendere decisioni che riguardano la propria vita e di partecipare attivamente alla società su un piano di parità con gli altri. Questo concetto è strettamente legato ai principi di libertà di scelta, di autodeterminazione e di eguaglianza delle opportunità.

In tutta Europa, diverse organizzazioni lavorano incessantemente per migliorare l’accesso a risorse adeguate che permettano alle persone con disabilità di vivere in modo indipendente. Questo include l’accesso a tecnologie assistive, il supporto personale personalizzato, l’eliminazione delle barriere materiali e immateriali.

La Giornata del 5 maggio serve anche a ricordare che la lotta per la vita indipendente è continua e richiede l’impegno congiunto di governi, entità private e la società civile.

Vogliamo considerare la bocciatura dell’Istanza d’Arengo da parte del Consiglio Grande e Generale di San Marino, una infelice parentesi da lasciare alle spalle, e promuovere con ancora più forza e determinazione, un dialogo aperto e costruttivo tra le persone con disabilità e i responsabili delle decisioni politiche per garantire che le leggi e le politiche implementate rispettino i loro diritti e favoriscano la loro inclusione nella società.

Celebriamo quindi questa giornata con un rinnovato impegno verso l’inclusione e la dignità per tutti, riconoscendo che una società realmente inclusiva arricchisce ogni membro che ne fa parte.