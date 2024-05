La Giunta Comunale di Rimini approva il progetto speciale del playground di basket del Parco del Mare

Sarà il MOAB COURT per altri 6 anni

Il playground di basket del Parco del Mare continuerà a vestire i panni del MOAB COURT ancora per sei anni. La Giunta Comunale del Comune di Rimini ha infatti approvato nei giorni scorsi il progetto speciale presentato da MOAB, azienda leader a livello nazionale nell’organizzazione di eventi e nel marketing dello sport che fin dalla sua creazione ha affiancato l’Amministrazione Comunale di Rimini nella realizzazione del campo da basket sul mare divenuto in due anni il punto di riferimento del movimento dello street basket riminese e nazionale.

Realizzato insieme ad un partner di primissimo piano nel campo della comunicazione giovanile come Red Bull, il MOAB Court ha nel suo artwork curato da Truly Design alcuni elementi del territorio come Arco d’Augusto, Ponte di Tiberio, Ruota Panoramica e waterfront che lo hanno fatto diventare tra i luoghi più istagrammati del territorio non solo tra gli appassionati di basket ma soprattutto tra la gente comune, turisti e riminesi.

L’accordo tra Comune di Rimini e MOAB prevede che la società guidata da Andrea Cicchetti a fronte della visibilità in esclusiva e tutelata dalla stessa Amministrazione, su alcuni elementi del campo come la piastra, la struttura dei canestri e canestri stessi e i materassi di sicurezza si occupi della lucidatura della resina del campo in occasione degli appuntamenti made in MOAB e della sostituzione delle retine in modo da salvaguardare la fruibilità e la sicurezza di gioco per tutti i ragazzi che calcheranno il playground. Nel contempo, unitamente e quelli di MOAB sanno presenti anche i brand del partner Red Bull.

L’approvazione del progetto speciale da parte della Giunta, dopo il successo dell’edizione 2023, dona grande slancio alla preparazione della seconda edizione del Moab Court Experience, l’evento dedicato alla contaminazione tra basket 3×3 e mondo urban street in via di definizione al MOAB Court nel prossimo luglio (per informazioni: eventi@moab.sm).

Dichiarazione dell’Amministrazione Comunale di Rimini: “Con il suo design moderno e la sua posizione strategica, il playground è diventato subito un campo molto amato non soltanto dagli atleti e dagli appassionati di basket, ma da tutti i cittadini e turisti. La promozione del benessere, la vita all’aria aperta, l’aggregazione, la valorizzazione dello sport: all’interno di quel perimetro, ormai iconico, sono racchiusi tutti gli elementi che stanno dietro alla ‘filosofia’ del Parco del Mare, nell’ottica di un’infrastruttura ricca di funzioni e da vivere pienamente 365 giorni all’anno”.

Dichiarazione del CEO di MOAB, Andrea Cicchetti: “Sono molto soddisfatto dell’approvazione di questo progetto da parte dell’Amministrazione Comunale di Rimini perché rappresenta la prosecuzione nel solco dell’idea di realizzare insieme al Sindaco Jamil Sadegholvaad e agli Assessori Moreno Maresi prima e Michele Lari poi, Roberta Frisoni e Mattia Morolli, un campo da basket per la città in un luogo istrionico quando ancora il Parco del Mare era un grande cantiere”. In nemmeno due anni il MOAB Court è divenuto un’icona nello skyline di Rimini ma ciò che più mi rende orgoglioso è osservare che vive della voglia di giocare e socializzare da parte di tanti giovani in ogni stagione e in ogni momento del giorno e della notte”.

FOCUS SU MOAB

MOAB è un’agenzia di eventi, sport marketing e Comunicazione nata nel 2015 e guidata da Andrea Cicchetti. Specializzata in grandi eventi di motorsport, basket, calcio e tennis, il focus della propria attività è legato alla trasformazione di un evento sportivo in una leva di marketing turistico e territoriale. Tra i principali eventi affiancati da MOAB troviamo il Gran Premio di Formula 1 di Imola, il Gran Premio di MotoGP e Formula E a Misano, le Final Eight di Basket di Lega Basket serie A (LBA) di Torino. Dallo scorso anno ha ideato il format tutto riminese Moab Court Experience.

L’Ufficio Stampa e Comunicazione