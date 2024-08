La Giunta di Castello della Città di San Marino in collaborazione con la compagnia teatraleSan Marino. “Viaggiatori nel tempo” porterà in scena lo spettacolo in due atti “Gianciotto Malatesta”. Lunedì 5 agosto 2024

La Giunta di Castello della Città di San Marino in collaborazione con la compagnia teatrale “Viaggiatori nel tempo” porterà in scena lo spettacolo in due atti “Gianciotto Malatesta”. Una collaborazione che nasce lo scorso anno con l’opera sulla vita di “Cagliostro”.

La figura di Gianciotto, travolta dai sensi di colpa dopo il duplice omicidio di Paolo e Francesca, lotta

contro spettri e demoni, costantemente divisa tra rimorso e istinto vendicativo, mentre trame di palazzo cercano di spodestarlo, a tutti i costi.