La Giuria del Premio Chef dell’Anno 2023 alla scoperta dei sapori della tradizione romagnola con lo Chef Ottavio Renzi – Ristorante il GHETTO, Capanne di Fiorentino.

Questa sera, dopo le ottime prove degli chef Canarezza (Ristorante CESARE) e Battarra (AMICI FUNSTATION), la giuria del prestigioso “Premio Chef dell’Anno 2023” sarà ospite del rinomato chef Ottavio Renzi al Ristorante Il Ghetto, situato alle Capanne di Fiorentino. Famoso per la sua abilità nel coniugare la tradizione romagnola con le delizie del bosco, come funghi e tartufi, lo chef Renzi si appresta a regalare ai giurati un’esperienza culinaria indimenticabile.

Noto per la sua passione e per l’utilizzo di ingredienti freschi e di stagione, Ottavio Renzi è una figura di spicco nel panorama gastronomico sammarinese, capace di trasformare ricette tradizionali in opere d’arte contemporanee. La sua maestria nel bilanciare sapori classici e innovazione lo ha reso celebre ben oltre i confini di San Marino, della Romagna e delle Marche del Nord.

Il Ristorante Il Ghetto è una gemma nascosta che promette un viaggio culinario tra i più autentici sapori romagnoli, con una particolare attenzione ai prodotti del bosco. I piatti saranno un trionfo di gusti, ove ogni morso parla della storia e del terroir sia di San Marino ma anche questa parte di queste due regioni italiane così importanti e ricche di memoria e di sapori.

La serata vedrà i piatti della tradizione come protagonisti, senza trascurare le innovative creazioni dello chef, che saprà sorprendere con abbinamenti inaspettati e tecniche di cottura che esaltano ogni singolo ingrediente. L’atmosfera del Ristorante Il Ghetto, con la sua accoglienza calorosa e un ambiente che riflette la ricchezza della cultura enogastronomica locale, renderà l’esperienza ancor più esclusiva.

I giurati, pronti ad essere trasportati in un viaggio sensoriale, avranno il compito non solo di valutare, ma di lasciarsi incantare dalla proposta culinaria dello chef Renzi, che con la sua esperienza e creatività, si candida a lasciare un’impronta significativa in questa edizione del Premio Chef dell’Anno.

Mentre la competizione si infiamma e i talenti emergono, la serata al Ristorante Il Ghetto si preannuncia come un capitolo imperdibile di questa avventura culinaria, dimostrando che la ricchezza della tradizione alto marchigiana-romagnola e i tesori del bosco possono convergere in un’espressione sublime del talento dello chef Ottavio Renzi.

Rimani sintonizzato per ulteriori aggiornamenti e per scoprire insieme i piatti che conquisteranno la giuria in questa serata all’insegna del gusto e della tradizione.

Il Ristorante IL GHETTO si trova in Via Piano del Rio, 59 Capanne Fiorentino – San Marino. Tel. 0549 997611