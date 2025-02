La Granfondo Riccione apre la prestigiosa settimana del ciclismo riccionese

Fervono i preparativi per la Granfondo Riccione, giunta quest’anno alla sua ventitreesima edizione. L’evento, organizzato dalle associazioni sportive Euro Bike Riccione e Bicifestival Riccione e promosso dal Comune di Riccione, rappresenta un appuntamento imperdibile per gli amanti del ciclismo, unendo la passione per le due ruote alla scoperta delle bellezze del territorio.

La manifestazione conferma Riccione come città dello sport e del ciclismo, aprendo una settimana di grande rilievo che proseguirà il 26 e il 27 marzo con la 25ª Settimana internazionale Coppi e Bartali, che farà tappa proprio a Riccione.

“La Granfondo Riccione è da anni uno degli eventi più attesi del nostro calendario sportivo – sottolinea l’assessore allo Sport, Simone Imola –. Quest’anno, grazie a un team di lavoro rinnovato e altamente qualificato, l’evento sarà ancora più ricco e coinvolgente. L’organizzazione vede la sinergia tra i club di prodotto Costa Hotels e Promhotels Riccione, le società ciclistiche Euro Bike Riccione e Bicifestival, e Acsi Nazionale, rappresentata da Emiliano Borgna, presidente della consulta ciclismo. Un impegno condiviso che porterà importanti novità e un’esperienza ancora più appassionante per tutti i partecipanti. Inoltre, a rendere l’evento ancora più speciale, accanto alla competizione della Granfondo debutta quest’anno un nuovo percorso cicloturistico, pensato per esplorare e valorizzare le bellezze del nostro entroterra”.

Il programma

La Granfondo Riccione prenderà il via domenica 23 marzo alle 8 da viale Ceccarini, conducendo i partecipanti attraverso alcuni dei borghi più suggestivi delle colline di Romagna, Marche e Repubblica di San Marino, prima di concludersi a Riccione, in via Ascoli Piceno, nell’area dei parchi del gruppo Costa Edutainment, partner dell’evento. Qui i ciclisti saranno accolti con un’area ristoro, prima di spostarsi al Palazzo del Turismo per il tradizionale pasta party, realizzato dagli studenti della scuola alberghiera e di ristorazione Ial, in collaborazione con il Consorzio Bike Hotels di Riccione.

La Granfondo, di tipo cicloamatoriale, si sviluppa su un percorso di 105 km con un dislivello di 2.018 metri. In parallelo si svolgerà la Mediofondo, con un tracciato di 76,5 km e un dislivello di 1.499 metri. Entrambe le competizioni partiranno da viale Ceccarini, offrendo ai partecipanti un viaggio tra curve, salite e discese, alla scoperta di paesaggi mozzafiato e antichi borghi che ancora raccontano le storiche contese tra le famiglie dei Malatesta e dei Montefeltro.

I due percorsi attraverseranno Rimini, Coriano, Montegiardino (Repubblica di San Marino), Sassofeltrio, Gemmano, Montefiore Conca, Morciano di Romagna, Tavoleto, Montecalvo in Foglia, Mondaino, Saludecio, San Giovanni in Marignano, Morciano di Romagna, San Clemente, Misano Adriatico e Coriano, per poi concludersi ai parchi Aquafan e Oltremare di Riccione.

Durante il percorso, i ciclisti avranno la possibilità di sostare per un ristoro offerto dalle amministrazioni locali e dalle pro loco nei punti di Gemmano, Tavoleto e Saludecio.

Il villaggio in piazzale Ceccarini

Piazzale Ceccarini sarà il cuore pulsante della Granfondo, ospitando il villaggio dell’evento. Qui verrà allestita un’ampia area espositiva dedicata alle aziende leader nel settore ciclistico, con le ultime novità in fatto di materiali tecnici. All’interno del villaggio troveranno spazio anche le eccellenze enogastronomiche del territorio, dal vino all’olio fino ai prodotti tipici dell’entroterra, a testimonianza del forte legame tra mare e colline che caratterizza la Granfondo Riccione.

Gli eventi collaterali della Granfondo Riccione

“Oltre all’aspetto sportivo, la Granfondo Riccione si distingue per i servizi pensati per le famiglie che accompagnano i partecipanti, trasformandosi in un’occasione di condivisione e aggregazione per tutti” spiega l’organizzatore della kermesse Valeriano Pesaresi (Euro Bike Riccione).

Sabato 22 marzo, al mattino, è in programma la “Perla verde gravel di Riccione”, un evento aperto a tutti con due percorsi tra cui scegliere. Il tracciato “Onferno”, più impegnativo, si snoda tra vigneti e salite panoramiche fino alla Riserva naturale di Onferno. Il percorso “Montefiore”, invece, attraversa carraie sterrate e single track, passando per un’antica miniera di zolfo e conducendo fino alla suggestiva Rocca malatestiana, dopo aver attraversato un bosco di querce secolari. Sono previsti punti di ristoro alle porte delle Grotte di Onferno e di fronte alla Rocca di Montefiore Conca.

Nel pomeriggio di sabato 22 marzo, torna un’iniziativa molto apprezzata dai più piccoli, la gimkana in piazzale Giardini, per i bambini fino agli 11 anni, organizzata da Bicifestival in collaborazione con Euro Bike Riccione.

Domenica 23 marzo, al mattino, si terrà la cicloturistica non competitiva: un percorso di 61,1 km con un dislivello di 690 metri. La partenza è prevista da viale Ceccarini per un itinerario che attraversa l’entroterra, toccando Coriano, Croce di Montecolombo, San Clemente, Morciano di Romagna, San Giovanni in Marignano, Tavullia, Colombarone e Casteldimezzo (Comune di Pesaro), Gabicce Monte, Gabicce Mare, Cattolica e Misano Adriatico, con arrivo in piazzale Ceccarini a Riccione.

Sempre domenica mattina, si svolgerà anche il “Secondo Trofeo Città di Riccione Memorial Cristina Pesaresi”, una gara ciclistica riservata alle categorie Esordienti e Allieve donne, organizzata da Bicifestival in collaborazione con Euro Bike Riccione.

Fino al 16 febbraio ci si potrà iscrivere alla Granfondo Riccione a un prezzo scontato su ENDU. Tutte le informazioni alla pagina ufficiale https://www.granfondoriccione.com/

La Granfondo Riccione ha il sostegno di: Pascucci, Mediolanum, Rosti e altri partner a vario titolo.

Comune di Riccione