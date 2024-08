La italo-sammarinese ALESSIA SELVA, Miss Romagna 2024, accede alle prefinali di Miss Italia di Numana

Alessia Selva, giovane atleta e modella italo-sammarinese, ha da poco conquistato il titolo di Miss Romagna 2024, garantendosi così un posto alle prefinali nazionali di Miss Italia, che si terranno dal 4 al 7 settembre a Numana, nelle Marche. Alessia, già nota per i suoi successi sportivi nell’atletica leggera, dove eccelle in discipline come il salto in lungo e il triplo, ha dimostrato di saper brillare anche nel mondo dei concorsi di bellezza.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata qualche anno fa, quando si è aggiudicata il titolo di Miss Sport Emilia-Romagna nel 2021, accedendo alle prefinali di Miss Italia. La sua passione per lo sport e la moda si riflette nel suo percorso, che continua a intrecciare queste due sfere con grande successo.

Alessia è anche un’atleta attiva, con risultati di rilievo in varie competizioni nazionali. Tra i suoi personal best, spiccano un salto in lungo di 5,73 metri e un tempo di 13,56 secondi sui 100 metri, performance che la posizionano tra le migliori della sua categoria.

Con questa nuova vittoria, Alessia Selva conferma il suo talento poliedrico e si prepara a rappresentare al meglio la sua terra nelle fasi finali del concorso nazionale? con le pre-finali previsti dal 4 settembre a Numana nelle Marche.