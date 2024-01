La Juvenes Dogana si prepara per una settimana intensa, con due sfide importanti contro le squadre al vertice della classifica: Virtus e La Fiorita

Dopo aver affrontato queste squadre in partite serrate all’andata, i biancorossoblù mirano ora a ottenere punti preziosi. La prima sfida è contro la Virtus, attualmente seconda in classifica, in programma a Fiorentino. L’allenatore Manuel Amati ha condiviso i suoi pensieri: “Siamo in buona forma dopo il turno infrasettimanale e ci stiamo preparando tatticamente. Anche se la Virtus ha rallentato di recente, rimane una squadra con una media punti notevole”.

Nel frattempo, Davide Merli e Lorenzo Pasquinelli sono tornati ad allenarsi con la squadra, sebbene non saranno ancora pronti per questa partita. Amati ha indicato una possibile rotazione a centrocampo a causa di alcuni infortuni minori, ma il resto della squadra è disponibile. Il focus sarà su Ivan Buonocunto della Virtus, un giocatore che all’andata ha avuto un impatto decisivo sul match. Amati ha sottolineato la necessità di prepararsi adeguatamente per questo incontro, cercando di minimizzare i pericoli avversari pur mantenendo il proprio stile di gioco offensivo.

“Dopo la sfida con il Tre Penne, siamo curiosi di vedere se saremo in grado di mettere in difficoltà anche la Virtus,” ha aggiunto Amati, evidenziando la determinazione della sua squadra nel confronto imminente.