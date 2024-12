La lotta al crimine finanziario: una priorità (di David Oddone)

Il panorama globale della sicurezza finanziaria sta vivendo una profonda trasformazione. L’integrazione di tecnologie avanzate e l’adozione di normative sempre più stringenti si rivelano essenziali per contrastare il crimine economico e proteggere i consumatori. In questa direzione, il Regno Unito sta adottando misure significative per rafforzare la collaborazione tra istituzioni finanziarie e aziende tecnologiche. L’Information Commissioner’s Office (ICO) ha recentemente esortato le imprese a condividere i dati personali in modo responsabile, nel rispetto delle leggi sulla protezione dei dati come il GDPR, al fine di prevenire frodi e truffe. Tale collaborazione tra banche e operatori di telecomunicazioni mira a identificare le vittime potenziali di frodi e mettere in atto controlli preventivi per evitare trasferimenti fraudolenti di fondi.

In parallelo, il sistema bancario del Regno Unito ha implementato l’iniziativa “Scam Signal”, un programma che utilizza dati in tempo reale delle reti mobili per rilevare le frodi di pagamento. Una soluzione, sviluppata congiuntamente da operatori mobili e istituti finanziari, che ha mostrato una significativa riduzione delle perdite derivanti da truffe telefoniche, dimostrando come l’innovazione tecnologica possa essere una risorsa chiave per la protezione dei consumatori.

A livello europeo, la Banca Centrale Europea (BCE) ha lanciato l’allarme su nuovi rischi emergenti, come la possibilità di una “bolla” finanziaria legata all’intelligenza artificiale. La BCE sottolinea inoltre l’importanza di rafforzare la resilienza delle banche ai rischi informatici, una minaccia che si intensifica in un contesto di crescente incertezza geopolitica. Gli ultimi stress test condotti dalla BCE evidenziano la necessità di strategie di sicurezza più robuste per mitigare gli impatti di attacchi informatici e garantire la stabilità del sistema finanziario.

Anche le criptovalute rappresentano una sfida crescente per le autorità di sicurezza, con un aumento delle attività illecite che sfruttano la tecnologia blockchain. L’analisi avanzata della blockchain sta emergendo come uno strumento indispensabile per le forze dell’ordine, consentendo di tracciare e sequestrare fondi illeciti e fornendo un vantaggio significativo nella lotta contro il crimine finanziario.

L’evoluzione delle minacce finanziarie, insomma, richiede un approccio integrato e innovativo, con una stretta collaborazione tra autorità pubbliche, istituzioni finanziarie e aziende tecnologiche per le quali si impone una missione non agevole: continuare a innovare, mantenendo al centro la protezione dei consumatori e la stabilità dei mercati.

David Oddone

(La Serenissima)