La magia delle feste a Rimini fra i mille presepi, il villaggio di ghiaccio e le iniziative verso il Natale

Dopo l’accensione del Sogno di Natale con 90 chilometri di luci in tutta la città, proseguono le iniziative cittadine che conducono verso le feste avvolgendo la città della magia del Natale. I presepi tradizionali e quelli di sabbia, quelli luminosi e quello marinaro, i parchi divertimento tematizzati (aperti nei week-end e tutti i giorni dal 26 dicembre), l’arrivo del villaggio di Natale con la pista di pattinaggio su ghiaccio e il circo degli spettacoli a due passi dal mare, sono solo un assaggio di quanto si può trovare a Rimini nel mese delle festività natalizie.

Già sabato 2 e domenica 3 dicembre è possibile vedere gli artisti della sabbia all’opera mentre concludono gli ultimi ritocchi al presepe di sabbia sulla spiaggia di Marina Centro e visitare i mercatini del Villaggio natalizio al porto, mentre per pattinare sul ghiaccio ‘vista mare’ occorrerà attendere l’8 dicembre. Domenica 3 dicembre si potrà anche trascorrere una giornata nei parchi tematici Italia in miniatura e Acquario di Cattolica che saranno aperti in veste natalizia per accogliere i bambini e le loro famiglie.

Ecco il calendario fra i presepi e le suggestioni delle festività:

>Rimini Ice Village: il villaggio di Natale con la pista di pattinaggio, i mercatini e l’Happy Circus a due passi dal mare d’inverno

Da venerdì 8 dicembre e fino al 7 gennaio al porto di Rimini torna il Villaggio di Natale tutto al coperto con la pista di pattinaggio sul ghiaccio, i mercatini, l’Happy Circus, il tendone colorato degli spettacoli per bambini e adulti, fino al Presepe di sabbia. Un’area di 3 mila metri circa, che va da Piazzale Boscovich alla spiaggia libera antistante, e che renderà l’atmosfera natalizia al mare ancora più suggestiva.

Si potrà volteggiare sui pattini su una grande pista di ghiaccio di 600 metri quadrati, dove non mancheranno i ‘maestri pinguini’ per aiutare i più piccoli a muovere i primi passi sul ghiaccio e un’area riservata dove ci si potrà rivolgere per il noleggio dei pattini e infine una zona ristoro per ritemprarsi (accesso in pista e noleggio pattini a pagamento).

I bambini e le famiglie potranno inoltre trascorrere pomeriggi di divertimento nel circo per spettacoli che propone una ricca programmazione di animazione, spettacolo e intrattenimento, in particolare in occasione delle feste di Natale e Capodanno.

Accanto alla pista e al circo, il tradizionale mercatino natalizio con casette di legno addobbate a festa, che anticipa l’apertura già dal week-end del 2 e 3 dicembre.

Orario apertura Ice Village: dal lunedì al venerdì 14.30 – 22.30; festivi e prefestivi 10.00 – 23.00. Dal 23 dicembre al 7 gennaio (vacanze di Natale) tutti i giorni 10.00 – 23.00

>La suggestione dei presepi di sabbia. Un viaggio tra i presepi

Dall’8 dicembre a Rimini tornano i presepi di sabbia.

Quest’anno sono tante le novità proposte a partire da quelle del presepe di sabbia a Torre Pedrera con le creazioni in metallo di Lu Lupan di Mutonia, sulla spiaggia del bagno 65. Qui, infatti, oltre alle scenografie e sculture fatte dagli artisti della sabbia, si potranno ammirare sculture in metallo molto particolari, ciascuna delle quali rappresenta un elemento simbolico di sostenibilità ambientale, con lo scopo di stimolare la riflessione sulla necessità di proteggere il nostro pianeta. Le strutture in metallo provengono da Mutonia, la comunità di artisti, il gruppo Mutoid, che ha sede in un luogo magico vicino al fiume Marecchia, dove utilizzano e lavorano componenti di rifiuti inorganici e li impiegano per trasformarli in opere d’arte.

Il presepe è aperto al pubblico da venerdì 8 dicembre e sarà ufficialmente inaugurato sabato 9 dicembre alle ore 16, in presenza del Vescovo e delle autorità locali.

Orari di apertura: 9.00-12.30 / 14.30 – 18.30. Info: 348 8702312 ww.facebook.com/comitatotorrepedrera

Più legato alla tradizione classica napoletana, ma con il tema dell’Amore sempre al centro dell’attenzione, il presepe di sabbia di Marina Centro, sulla spiaggia libera di piazzale Boscovich, all’interno del Villaggio natalizio. Gruppi scultorei alti fino a 3,5 mt. sono realizzati da un team di artisti internazionali che, con la sabbia, riproducono la rappresentazione della vita quotidiana al tempo della nascita di Gesù, con tanti personaggi, artigiani e negozianti, che vivono le piazze e le strade piene di gente festosa aspettando la buona novella e portando un messaggio di Amore, Serenità e Gioia in questo momento così difficile.

Il presepe apre ufficialmente al pubblico venerdì 8 dicembre, ma già sabato 2 e domenica 3 dicembre è possibile visitarlo per vedere gli artisti della sabbia all’opera.

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30 (disponibilità per gruppi al mattino dalle 10 alle 12 previa prenotazione); sabato e festivi dalle 9.30 alle 19. Dal 23 dicembre al 7 gennaio: tutti i giorni 9.30 – 19.

Info: 331 5224196 www.facebook.com/presepesabbia.rn/

L’ingresso ai presepi è libero.

Oltre ai presepi di sabbia che abbelliscono la spiaggia, tante sono le celebrazioni della natività che rievocano la tradizione contadina e quella marinara locale o quelle realizzate da figuranti in costume.

Ecco un itinerario fra i presepi di Rimini:

2 dicembre 2023 – 7 gennaio 2024

Rimini – Covignano, via delle Grazie 10

Presepe al santuario di Santa Maria delle Grazie

La chiesa custodisce un piccolo presepe in terracotta del XVIII secolo e sull’altare è possibile ammirare l’Annunciazione di Ottaviano Nelli (1425c.) ed affreschi marchigiani del XVII secolo.

Info: 0541 751061

8 dicembre 2023 – 7 gennaio 2024

Ponte della Resistenza – Rimini San Giuliano Mare

Presepe luminoso, addobbi

Il ponte della Resistenza, dove si dice che Sant’Antonio predicò ai pesci, viene addobbato per tutto il periodo natalizio con capesante, simbolo dei Cristiani, decorate con espressioni augurali in diverse lingue, un’iniziativa multiculturale in ricordo di Davide Farinella. Sulla banchina sinistra del Porto, presso il ponte, è allestito anche un presepe luminoso realizzato da Salvatore Federici, con sagome di ferro illuminate e una Natività in legno policromo sagomata dal Cantiere Navale Carlini. Momento clou il 6 gennaio con la partenza de ‘In Viaggio con i Re Magi’, il corteo dei Re Magi che parte dal ponte dei miracoli e arriva in centro storico.

Iniziativa a cura dell’Associazione Ponte dei Miracoli in collaborazione con le associazioni della Marineria di Rimini. Info: 340 3835567 pontedeimiracoli.blogspot.com

8 – 10 dicembre 2023

Rimini, Via San Bernardino 26

Presepi alla Chiesa di San Bernardino – Monastero della Natività di Maria

Oltre al presepe tradizionale con la rappresentazione della Natività esposto in chiesa per tutto il periodo delle festività, nel week-end dell’Immacolata a san Bernardino sono in mostra una cinquantina di presepi di pregevole fattura realizzati in legno di ulivo, ciliegio o gesso dalle stesse monache clarisse e messi in vendita per l’occasione. Orario:

8 dicembre: 10 – 12 / 15.30 – 17

9 dicembre: 15.30 – 17/ 18.30 – 19.30

10 dicembre: 10 – 12 /15.30 – 17

11 dicembre 2023 – 6 gennaio 2024

Rimini, Basilica Cattedrale, via IV Novembre

Presepe in resina al Tempio Malatestiano

Nello splendido Tempio Malatestiano la presenza di una Natività per celebrare le festività natalizie accompagna la visita alle opere di Giotto, Piero della Francesca, Agostino Di Duccio e del Vasari. Orario feriale: 9 – 12 / 15.30 – 16.45, festivo: 9:00-10:30 / 15:30-16:45.

11 dicembre 2023 – 6 gennaio 2024

Rimini, via Santa Chiara 28

Presepe a Santa Chiara

Presepe semi-meccanico realizzato in materiale vario con vesti di stoffe pregiate. Sull’altare principale l’immagine miracolosa della Madonna della Misericordia dipinta da G. Soleri Brancaleoni nel 1796.

Orario: 8 – 12 / 16 – 19

sabato 16 dicembre 2023

Rimini, Miramare – partenza dalla Spiaggia libera tra i Bagni 139 e 140

Presepe vivente di Miramare

XXI° edizione – E il cielo ci raggiunge dove siamo

Nell’anno dell’800esimo anniversario del passaggio di Sant’Antonio a Rimini e del primo presepe vivente a Greccio, alunni, insegnanti e genitori dell’Istituto Comprensivo Miramare e della Scuola Paritaria dell’Infanzia “Don Domenico Masi” fanno rivivere l’annuncio del Natale così come 800 anni fa risuonò sulla spiaggia di Rimini attraverso le parole e i miracoli del Santo. L’inizio della rappresentazione è previsto per sabato 16 dicembre alle ore 15.00 presso la spiaggia libera di Miramare tra i Bagni 139 e 140. Il corteo attraversa poi via Oliveti e via Marconi per giungere alla Chiesa Parrocchiale “Sacro Cuore di Gesù”, dove è rappresentata la Natività così come era nel desiderio di san Francesco: “voglio vedere, almeno una volta, con i miei occhi, la nascita del Bambino di Betlemme”.

Info: www.presepemiramare.it

domenica 17 dicembre 2023

Borgo Sant’Andrea, piazza Mazzini – Rimini

Presepe Vivente nel Borgo Sant’Andrea

In occasione delle festività natalizie la Parrocchia di San Gaudenzo organizza un presepe vivente che si svolge nella piazza antistante la chiesa, piazza Mazzini, e nelle strade che la circondano.

Orario: 14 – 18 circa. Info: 0541 782212 (Parrocchia di San Gaudenzo)

22 dicembre 2023 – 7 gennaio 2024

Rimini, Arco d’Augusto

Presepe sotto l’Arco di Augusto

Un Presepe per la città è il tradizionale Presepe, che rappresenta la natività nel cuore del centro storico e viene organizzato con il contributo degli operatori del centro Zavatta onlus. La natività è allestita come da tradizione nella splendida cornice dell’Arco d’Augusto, dove rimarrà in esposizione fino al weekend successivo all’Epifania.

Inaugurazione il 22 dicembre alle ore 11.00, alla presenza del Vescovo e delle autorità.

Info: 0541 367121 (Associazione Sergio Zavatta Onlus)

venerdì 22 dicembre 2023

Rimini, Borgo San Giuliano

Natale nel Borgo

‘Non temere’. Visioni itineranti verso la Natività

Una rappresentazione teatrale itinerante con quadri e figuranti lungo le vie del Borgo San Giuliano, con inizio al porto antico, in piazzetta Pirinela, passando per via Forzieri, via Bernardini, nella zona della fontanella pubblica, fino ad arrivare al Chiostro della chiesa in via San Giuliano, 16. Ad ogni sosta vengono rappresentate scene relative alla Natività, con la partecipazione di circa 20 figuranti: l’Annunciazione dell’Angelo alla Beata Vergine Maria, la figura di San Giuseppe quale Padre putativo del Redentore, il censimento e la Natività. La rappresentazione è ideata dalle registe Maria Costantini, Cristiana Miscione e Paola Doghieri. La rappresentazione si svolge in due sequenze: una alle ore 17 e una alle ore 18.30, per la durata di un’ora ciascuna. In caso di maltempo l’evento è posticipato a domenica 29 dicembre.

Orario 17 – 19.30. Info: gtocca@libero.it Associazione Circoli Acli San Giuliano

sabato 23 dicembre 2023

piazza Pascoli – Viserba Rimini

Presepe vivente a Viserba

Rappresentazione teatrale e musicale del presepe vivente realizzato dai bambini e dagli adulti della comunità parrocchiale di S. Maria a Viserba Mare.

La rappresentazione verrà effettuata in Chiesa dalle ore 20.45.

dal 26 al 30 dicembre 2023 e dal 2 all’8 gennaio 2024

Viserbella di Rimini, via Minguzzi

Presepi al Museo della piccola pesca e delle conchiglie

Un’occasione per scoprire il mondo della Marineria riminese attraverso l’esposizione di attrezzi tipici dei vecchi pescatori locali, di barche e battane, conchiglie del Mediterraneo catalogate e tantissimi gioielli oceanici in visione. Ad accogliere i visitatori del museo, il tradizionale Presepe Marinaro, con la Natività allestita su una battana, la tipica barca dal fondo piatto dei pescatori locali. Inoltre, verranno esposti 30 presepi della tradizione in miniatura.

Orario: 15 – 19. Ingresso a offerta libera. Info: www.facebook.com/escaion/

sabato 6 gennaio 2024

Rimini, dal Ponte della Resistenza al centro storico

In Viaggio con i Re Magi

Nel giorno dell’Epifania, a Rimini un grande evento che racconta l’arrivo dei Magi. Grazie al coinvolgimento di tante realtà riminesi e centinaia di stranieri residenti a Rimini e provenienti da Perù, Venezuela, Ungheria, Senegal, Romania, Filippine, Cina ecc., un ricco corteo in costume con musica, balli e canti tradizionali si snoderà nei luoghi simbolo di Rimini per festeggiare l’arrivo dei misteriosi Re da Oriente e coinvolgere tutti i presenti in un momento di festa. L’arrivo dei Re Magi è una ricorrenza celebrata in tanti paesi del mondo che i più piccoli attendono per vedere dal vivo Baldassarre, Melchiorre e Gasparre, sempre gentili di doni verso i bambini. Il corteo partirà dal ponte della Resistenza, per arrivare in Basilica Cattedrale, il Tempio Malatestiano di Rimini, dove ‘I Re Magi adorano il Re dei Re’.

In un’atmosfera di festa particolarmente suggestiva, un segno di unità e fratellanza per tutti i popoli. Una produzione di Made Officina Creativa, organizzazione esecutiva dell’Associazione Ponte dei Miracoli, in collaborazione con Comune e Diocesi di Rimini.

Orario: dalle ore 16.30 alle ore 19.00. Info: segreteria@madeofficinacreativa.com www.pontedeimiracoli.blogspot.it

fino al 7 gennaio 2024

Rimini, via Maffei, 11

Presepe artigianale: l’opera meccanica di Alberto Minelli

Il signor Alberto Minelli apre una parte della sua abitazione a chi volesse visitare i suoi presepi meccanici. Tre diverse installazioni, realizzate in 3 stanze separate, un presepe meccanico principale di grandi dimensioni, ed altre due creazioni che celebrano il Natale, una sugli antichi mestieri, l’altra che rappresenta un borgo cittadino.

Per visitarlo chiamare i numeri 0541 390693 (ore pasti) – 320 6920653. Ingresso libero

Inoltre, la zona dell’Arco d’Augusto, porta d’ingresso cittadina e conclusione della via Flaminia, quest’anno sarà caratterizzata anche da un grande allestimento scenografico intorno all’arco: nelle zone a verde a destra e a sinistra dell’Arco dell’Augusto trovano collocazione le sagome luminose del presepe e una grande stella cometa tridimensionale, mentre nelle aree verdi verso la città fiocchi di neve tridimensionali attraversabili danno inizio al progetto coordinato delle luci natalizie in centro storico caratterizzate da tendine aeree di luce calda e decorazioni con fiocchi di neve di colore blu.

> La magia del Natale nei parchi divertimento della Riviera

Anche i Parchi divertimento della Riviera, Italia in Miniatura, Oltremare e Acquario di Cattolica, si vestono a festa e aprono al pubblico per regalare un divertentissimo Natale a grandi e piccoli e festeggiare l’arrivo del nuovo anno con tante sorprese.

Italia in Miniatura è aperta nelle giornate del 3,8,9,10 e 17 dicembre, e poi tutti i giorni dal 26 dicembre (Santo Stefano) al 7 gennaio. Durante le festività saranno in funzione le più caratteristiche attrazioni del parco. Un altissimo Albero di Natale decorato dà il benvenuto ai visitatori in Piazza Italia, dove le giornate si animeranno con musiche natalizie, una pioggia di bolle e truccabimbi per trasformare tutti nei propri personaggi preferiti.

Dall’8 al 10 dicembre Oltremare, il Family Experience Park, accoglie i piccoli ospiti che possono incontrare Babbo Natale in una foresta magica all’Oltremare Theatre, per esprimere i desideri e portare le proprie letterine. Il parco rimane aperto poi tutti i giorni, dal 26 dicembre al 7 gennaio.

Anche l’Acquario più grande dell’Adriatico è aperto il 3, l’8, il 9, il 10, il 17 dicembre e poi tutti i giorni dal 26 dicembre al 7 gennaio. Qui con un unico biglietto si possono visitare 4 colorati percorsi con migliaia di animali e nel percorso Blu si possono ammirare i magici Presepi Sommersi ed Ecosostenibili, ideati e realizzati da artisti di tutta Italia.

