La Magistratura che difende il Presidente del Consiglio dei Ministri dalla Magistratura. … di Sergio Pizzolante

La Magistratura che difende il Presidente del Consiglio dei Ministri dalla Magistratura.

A questo siamo arrivati. Magistratura Indipendente è la corrente maggioritaria della Magistratura, la corrente alla quale era iscritto Paolo Borsellino, anche Davigo, che però ne uscì in dissenso. Nelle elezioni del 2022 per le elezioni per il rinnovo del Csm, dopo lo scandalo Palamara, ha preso quasi il doppio dei voti di Area, la corrente di sinistra e quattro volte i voti di Magistratura Democratica, le cosiddette “toghe rosse”, all’8.6 per cento. A Magistratura Democratica appartengono sia il giudice di Cassazione Paternello, sia la giudice che ha emanato il decreto sui migranti in Albania, dottoressa Albano.

Con questa fotografia cosa voglio dire? Niente di più di quanto non dica la fotografia stessa. Chi vuol capire capisce.

Dice ancora molto di più( per chi non capisce o non vuol capire) il comunicato di Magistratura Indipendente che rappresenta la maggioranza relativa dei magistrati. Dice che il Presidente del Consiglio della Repubblica Italiano, democraticamente eletto, l’istituzione, chiunque sia e a qualunque partito appartenga deve essere rispettato. Non può essere considerato un “pericolo”. Un pericolo superiore al pericolo che era rappresentato da Berlusconi perché non attaccabile sul piano giudiziario. Tesi Paternello. Tesi mostruosa.

Quasi tutta la sinistra, con solo un distinguo di Renzi, compreso quel pirlotto di Magi di +Europa, che supera Fratoianni e Bonelli in pirlate, una specie di Conte con i jeans e i riccioli, tutta la sinistra, a difesa di Paternello. Non non avete capito, non avete letto tutta la mail…e stupidaggine del genere. Sconfortante. Tutta la sinistra a difesa di un magistrato che considera un Presidente del Consiglio più pericoloso di Berlusconi perché non ha commesso reati. Perché vuole riformare la giustizia. Che per loro funziona benissimo. Se abbatte i governi, penso io. Non solo io.

Ecco, l’hanno letta, la mail, i magistrati di Magistratura Indipendente. Ed è chiara. Chiarissima. I quali aggiungono: l’indipendenza e l’autonomia della Magistratura e più forte se i magistrati rispettano le istituzioni. Non se le abbattono, deduco.

Quindi, lo dico ai “giornalisti democratici”, agli “intellettuali democratici”, ai “politici democratici”, se un Presidente del Consiglio reagisce verso chi lo ritiene pericoloso perché onesto, attacca la Magistratura o difende le stesse istituzioni che la maggioranza della magistratura dice siano fondamento dell’indipendenza della magistratura?

E lo dico a tutti gli “europeisti democratici” che vedono il fascismo antieuropeista nell’operazione Albania( che io non condivido sia chiaro, ma questo non mi porta a condividere la deriva terribile dei “democratici”…), cosa ci dite del fatto che l’operazione “neo fascista”, sia condivisa dal socialista Rama, dal socialista Starmer, dal socialista Scholz, dai socialisti nordici, dai Popolari europei, Von der Lyen in testa? Tutti spaventati dalla crescita esponenziale dei fascisti veri in Europa per l’impatto della questione migranti in Europa.