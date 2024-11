La NAT San Marino sa solo vincere: 3-0 alla RAT Slovenia nella gara di fine girone

Con la storica qualificazione già in tasca, poteva esserci il pericolo di sottovalutare l’ultimo impegno del girone casalingo. Ma niente di tutto questo ha sfiorato i pensieri dei ragazzi della NAT San Marino, che centrano la terza vittoria su tre e, in più, mantengono inviolata la porta di De Angelis per la seconda gara di fila: insomma, coronano un percorso semplicemente perfetto. Gigi Bizzotto cambia qualche titolare rispetto alle due gare con RAT Ungheria e RAT Turchia: spazio a Sartini, Babboni, Boldrini, Michelotti e Terenzi. Il pareggio del mattino fra RAT Turchia e RAT Ungheria (2-2, con i magiari ancora una volta incapaci di gestire un 2-0) offre alla RAT Slovenia la possibilità di scavalcare gli ungheresi. Ma questo solo a patto di battere la NAT San Marino. Che invece da quell’orecchio proprio non ci sente. Il primo tempo, tutt’altro che pirotecnico, viene comunque condotto in porto dai ragazzi di Bizzotto con un controllo della gara pressochè totale: Gori (oggi capitano) e compagni colpiscono al momento giusto e riducono al minimo l’operato di De Angelis, mai davvero impegnato fino all’intervallo. Il colpo di testa di Gori su punizione di Parma è l’episodio che al 24’ sblocca l’equilibrio. Il 2-0 invece nasce da una gigantesca topica del portiere sloveno Verbi?, che si incarta con il pallone fra i piedi proprio sulla linea di porta: Babboni ringrazia e insacca. Babboni che fin lì aveva fatto tanto lavoro “sporco” a beneficio dei compagni, e che al 3’ si era intromesso in una mancata intesa fra Gaj Brus e Verbi?: la sua “zampata” aveva fatto finire il pallone poco distante dalla porta slovena, procurando alla Selezione di Staric il primo brivido del pomeriggio. Il secondo tempo è decisamente più vivace, e si accende subito con il grande riflesso di De Angelis a respingere la deviazione ravvicinata di Enej Brus su punizione di Kolar. La risposta dei Biancoazzurri arriva immediatamente: il destro improvviso di Sartini dal vertice dell’area fa sibilare la palla a fil di palo. Poi la RAT Slovenia risale due volte in contropiede, sfruttando entrambe le corsie. Nel primo caso Veiss apre a sinistra per Brvar, che conclude la sua sgroppata calciando alto e largo. Nel secondo, Adami? converge da destra e arma il mancino a rimorchio di Veiss, che non va lontano dall’incrocio. In questa fase di prolungati sforzi sloveni si registrano anche le occasioni di Klan?ar (che “liscia” davanti a De Angelis sul tiro deviato di Brvar) e dello stesso Brvar, che manca colpevolmente la correzione sul cross basso e ben dosato di Veiss. La NAT San Marino si era “intromessa” in questo forcing sloveno con una punizione dalla lunetta affidata a Parma e finita alta di un soffio. Di nuovo NAT pericolosa al 73’: sponda di Babboni per Bernardi, che se ne va in campo aperto e offre la sfera ad un più libero Merli. Il velo del giocatore della Juvenes-Dogana manda leggermente fuori giri Sartini, che ritrova comunque la palla e la scaraventa con violenza verso la porta di Šobar (nel frattempo subentrato a Verbi?), alzando la mira di un nulla. Ma la RAT Slovenia non esce dalla partita e anzi torna ad impegnare tre volte De Angelis nel giro di pochi minuti. Tratnik si presenta a tu per tu con il portiere sammarinese, che sventa la minaccia con una grande uscita bassa. Dopodichè il numero 1 della NAT mette la mano sia sul diagonale al veleno di Oderlap, sia sulla botta di Adami?, destinata altrimenti a “morire” sotto la traversa. I ragazzi di Bizzotto attendono sornioni la chance ideale per chiudere la contesa, raggiungendo l’obiettivo all’81’ con Merli, che prima manda in porta Bernardi e poi, sulla respinta di Šobar, si avventa sulla sfera e la scarica nel sacco, firmando così il suo secondo gol consecutivo dopo quello alla RAT Turchia. Gli sloveni fanno un ultimo tentativo di sporcare il clean sheet di De Angelis con Veiss, che vede il portiere fuori dai pali e prova a beffarlo dai 40 metri, mandando però a lato. Al fischio finale è un trionfo di abbracci e sorrisi per Gigi Bizzotto e i suoi ragazzi, che, dopo lo storico accesso alle Fasi Finali della Regions’ Cup, si levano lo sfizio di regalare alla NAT un’altra prima volta: quella di vincere tre partite nello stesso girone.

UEFA Regions’ Cup, Intermediate Round 2024 | RAT Slovenia – NAT San Marino 0-3

RAT Slovenia [4-3-3]

Verbi? (dal 60’ Šobar); Adami?, Zrimšek, Kolar, Brvar; E. Brus, Veiss, G. Brus (dal 46’ Tratnik); Ovija? (dal 46’ Urši?) , Klan?ar (dal 76’ Oderlap), Munda (dal 46’ Simionov)

Allenatore: Žiga Staric

NAT San Marino [4-2-3-1]

De Angelis; Gori, Moretti, Ciacci, Parma; Lisi (dal 67’ Merli), Michelotti (dall’82’ Benincasa); Terenzi (dal 67’ Bernardi), Boldrini, Sartini, Babboni (dal 75’ Pancotti)

A disposizione: Bottoni

Allenatore: Luigi Bizzotto

Arbitro: Tim Marshall (NIR)

Assistenti: Ryan Kelsey (NIR) e Ragnar Þór Bender (ISL)

Quarto ufficiale: Vilhjalmur Thorarinsson (ISL)

Ammoniti: G. Brus, Ovija?, Parma, Moretti, E. Brus, Tratnik

Marcatori: 24’ Gori, 33’ Babboni, 81’ Merli

FSGC | Ufficio Stampa