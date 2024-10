La NAT San Marino si lancia verso il torneo di qualificazione casalingo

La NAT San Marino, o meglio il suo staff tecnico, si presenta a poco più di un mese dall’inizio del torneo di qualificazione alla Regions’ Cup che si svolgerà proprio a San Marino, anch’esso oggetto della conferenza stampa tenutasi oggi alla Casa del Calcio. Dal desk ha parlato Luigi Bizzotto, già al lavoro nel suo terzo mandato come tecnico della rappresentativa amatoriale sammarinese. Confermato in blocco anche lo staff che aveva affiancato Bizzotto durante l’ultima avventura internazionale, ossia quell’Intermediate Round che si era disputato nel 2022 in Bulgaria e che aveva visto i ragazzi biancoazzurri pareggiare con la RAT Bulgara e vincere con la RAT Romania dopo la sconfitta d’esordio. “Quello fatto in Bulgaria è stato un percorso molto positivo – afferma Bizzotto – Abbiamo centrato risultati importanti nelle ultime due partite. Le rappresentative bulgara e rumena erano avversarie di livello ed è quindi stato motivo di grande soddisfazione, per noi, centrare un pareggio e una vittoria contro di loro. Io e il mio staff siamo molto contenti di essere stati riconfermati. È una grande opportunità. Sappiamo che ci aspettano sfide difficili, ma contiamo di avere dalla nostra parte quell’entusiasmo supplementare dato dal fatto di giocare in casa.”

In ragione anche dei risultati centrati in Bulgaria, San Marino ha conservato un ottimo ranking. E così anche questa volta inizierà il suo cammino nelle qualificazioni di Regions’ Cup (giunta alla sua 13° edizione) dal Turno Intermedio. Bizzotto e i suoi ragazzi sfideranno, nell’ordine, la RAT Ungheria (13 novembre), la RAT Turchia (16 novembre) e la RAT Slovenia (19 novembre). “È sempre difficile farsi un’idea delle avversarie prima che il torneo abbia inizio – ammette il tecnico – Circolano davvero poche immagini e informazioni su queste Rappresentative. Diciamo che, quanto all’esordio, conosceremo la RAT Ungheria giocandoci. Ma il focus sarà soprattutto su noi stessi: cercheremo di partire bene facendo affidamento sulle nostre armi migliori. Successivamente avremo a disposizione anche le immagini delle prime partite per poter studiare più a fondo le nostre avversarie.”

Gigi Bizzotto conosce a menadito il Campionato Sammarinese, di cui la NAT è, di fatto, l’espressione: “Negli ultimi anni il Campionato Sammarinese è indubbiamente cresciuto e mi auguro che la NAT sappia riflettere bene questo aumento di livello. La nostra volontà è quella di coinvolgere i giocatori migliori della nostra realtà: è quello che faremo, al netto di qualche fisiologico impedimento personale che potrà sorgere. Comunque, noi tutti ci teniamo particolarmente a disputare un grande torneo.”

Oggi è stato il giorno della conferma formale, ma in realtà Bizzotto già da qualche tempo ha iniziato a lavorare con la squadra in vista del torneo casalingo. E i riscontri sono stati più che positivi. “Il clima è splendido, devo dire. E non è una novità. I ragazzi vengono all’allenamento carichi di entusiasmo e di serietà. Per adesso ci siamo visti poco, ma sono sicuro che, anche nel prosieguo di questo cammino, lo spirito continuerà ad essere quello che ho sempre visto, e cioè ottimale.” – ha chiosato il tecnico.

Appuntamento dunque al 13 novembre per l’esordio della NAT San Marino contro la Rappresentativa Ungherese. Quella e le altre due gare della formazione di casa saranno trasmesse in diretta streaming gratuita su Titani.TV. Di seguito l’elenco dei membri che compongono lo staff tecnico della NAT:

Commissario Tecnico: Bizzotto Luigi

Vice Allenatore: Rizzo Mattia

Collaboratore Tecnico: Penserini Roberto

Preparatore Atletico: Di Spirito Luigi

Preparatore Portieri: Bertoni Claudio

Medico Federale: Ferri Annamaria

Fisioterapista: Giacobbi Tiziano

Team Manager: Guiducci Matteo

