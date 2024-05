La nazionale femminile sammarinese vince il memorial Benvenuti. Battuta in finale l’Athena Rimini per 3 a 1

San Marino, 19 maggio 2024 – Va alla nazionale del Titano l’edizione 2024 del Memorial Paolo Benvenuti, dedicato a questa figura importantissima del volley sammarinese, scomparso nel 2014. Venerdì 17 e sabato 18 maggio al Pala Casadei di Serravalle si sono sfidate la nazionale biancazzurra, la Beach & Park Volley, il Cattolica Volley e l’Athena Rimini. Il regolamento del torneo prevedeva la disputa di tre set obbligatori in ogni partita mentre la finale era al meglio dei cinque set.

San Marino si è imposto per 3 a 1 sull’Athena Rimini (25/21 25/22 23/25 27/25 i punteggi dei set) in un atto finale tiratissimo. “Abbiamo giocato tre buoni set su quattro. Solo nel terzo siamo partite male e ci siamo ritrovate sotto 9/19 – commenta a fine match Stefano Sarti, allenatore in seconda della nazionale. – Però abbiamo avuto una bellissima reazione soprattutto grazie all’apporto di chi era partito in panchina e, alla fine, ci siamo arrese solo sul 23/25. Un buon segnale in vista dell’Europeo. Vuol dire che tutte le ragazze meritano di giocare”. Il quarto set è stato giocato punto a punto con l’Athena che, ai vantaggi, ha avuto due occasioni per rimettere in pari la partita.

“Poter contare su tutte le giocatrici è importante – ribadisce Cristiano Lucchi, ct delle biancazzurre. – Avere un roster di questo tipo sarà un valore aggiunto all’Europeo. Siamo contenti perché la squadra ha vinto due partite “vere” contro Cattolica e Athena e credo che siamo sulla strada giusta e che il lavoro che stiamo facendo in palestra darà buoni frutti. E fare bene all’Europeo sarà importante anche in vista dei Giochi dei Piccoli Stati di Andorra 2025”.

Tabellino San Marino. Menicucci 2, Tura 10, Magalotti 18, Muccioli 6, Stefanelli 2, Ricciotti 8, Pasolini (L1), Rossi 1, Ghinelli 7, Renzi 1, Casadei 2, Ugolini 1, Grossi (L2). Ace 8 (Casadei 2, Ghinelli 2, Ricciotti 2, Muccioli 1, Stefanelli 1). Muri punto 7 (Ricciotti 3, Tura 2, Magalotti 1, Menicucci 1).

La finale per il terzo posto ha visto il Cattolica Volley prevalere per 3 a 0 (25/19 25/17 25/20) su una volitiva Beach & Park che, va ricordato, in questo torneo sfidava squadre di categoria superiore. In precedenza, la nazionale sammarinese aveva raggiunto la finale sconfiggendo per 3 a 0 proprio il Cattolica volley in semifinale con i parziali di 25/16 25/20 25/20; mentre l’Athena Rimini, nell’altra semifinale, aveva avuto ragione della Beach & Park San Marino sempre per 3 a 0 (25/17 25/19 25/20).

Risultati

Prima semifinale: Athena Rimini – Beach & Park San Marino 3 a 0 (25/17 25/19 25/20)

Seconda semifinale: San Marino – Cattolica Volley 3 a 0 (25/16 25/20 25/20)

Finale terzo e quarto posto: Beach & Park San Marino – Cattolica Volley 0 a 3 (19/25 17/25 20/15)

Filìnale primo e secondo posto: San Marino – Athena Rimini 3 a 1 (25/21 25/22 23/25 27/25)

Classifica finale

1° San Marino

2° Athena Rimini

3° Cattolica Volley

4° Beach & Park San Marino

Albo d’oro del Memorial Benvenuti

2015 – Falco San Giovanni in Marignano (M)

2016 – Nazionale sammarinese (F)

2017 – Beach & Park San Marino (F)

2018 – Nazionale sammarinese (F)

2019 – Team 80 Gabicce (F)

2020 – non disputato

2021 – non disputato

2022 – Rubicone In Volley (F)

2023 – non disputato

2024 – Nazionale sammarinese (F)

Nelle foto: la nazionale sammarinese per la foto di rito con il Trofeo Memorial Paolo Benvenuti (foto 1); Luisa Gennari, moglie di Paolo Benvenuti, consegna la coppa ad Alice Pasolini, capitana della nazionale sammarinese (foto 2). prima dell’inizio della partita di finale (foto 3); durante un time-out (foto 4).

Ufficio stampa

Federvolley

San Marino